https://ria.ru/20220903/reparatsii-1814284504.html
Польша пригласит Германию на переговоры о репарациях дипломатической нотой
Польша пригласит Германию на переговоры о репарациях дипломатической нотой - РИА Новости, 04.09.2022
Польша пригласит Германию на переговоры о репарациях дипломатической нотой
Польша дипломатической нотой пригласит Германию на переговоры о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил премьер-министр... РИА Новости, 04.09.2022
2022-09-03T23:07
2022-09-03T23:07
2022-09-04T07:45
в мире
германия
польша
берлин (город)
вторая мировая война (1939-1945)
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ВАРШАВА, 3 сен - РИА Новости. Польша дипломатической нотой пригласит Германию на переговоры о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.Ранее власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.Он потребовал от Германии выплаты денег для окончательного примирения между народами двух стран. "Чтобы польско-германское примирение было образцовым, нам нужны компенсации, потому что без этого всегда будет огромное чувство несправедливости", - сказал Моравецкий.В Польше несколько лет назад подняли вопрос о выплате Германией репараций за ущерб во время Второй мировой войны. В правительстве ФРГ неоднократно заявляли, что не намерены выполнять требования Варшавы: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20220902/reparatsii-1814045458.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, польша, берлин (город), вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Германия, Польша, Берлин (город), Вторая мировая война (1939-1945)
23:07 03.09.2022 (обновлено: 07:45 04.09.2022)
Польша пригласит Германию на переговоры о репарациях дипломатической нотой
Моравецкий: Польша вызовет ФРГ на переговоры о репарациях за войну дипломатической нотой