https://ria.ru/20220903/reparatsii-1814284504.html

Польша пригласит Германию на переговоры о репарациях дипломатической нотой

Польша пригласит Германию на переговоры о репарациях дипломатической нотой - РИА Новости, 04.09.2022

Польша пригласит Германию на переговоры о репарациях дипломатической нотой

Польша дипломатической нотой пригласит Германию на переговоры о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил премьер-министр... РИА Новости, 04.09.2022

2022-09-03T23:07

2022-09-03T23:07

2022-09-04T07:45

в мире

германия

польша

берлин (город)

вторая мировая война (1939-1945)

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ВАРШАВА, 3 сен - РИА Новости. Польша дипломатической нотой пригласит Германию на переговоры о репарациях за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.Ранее власти Польши потребовали от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.Он потребовал от Германии выплаты денег для окончательного примирения между народами двух стран. "Чтобы польско-германское примирение было образцовым, нам нужны компенсации, потому что без этого всегда будет огромное чувство несправедливости", - сказал Моравецкий.В Польше несколько лет назад подняли вопрос о выплате Германией репараций за ущерб во время Второй мировой войны. В правительстве ФРГ неоднократно заявляли, что не намерены выполнять требования Варшавы: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации, и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.

https://ria.ru/20220902/reparatsii-1814045458.html

германия

польша

берлин (город)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, польша, берлин (город), вторая мировая война (1939-1945)