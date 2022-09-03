https://ria.ru/20220903/remont-1814205874.html

Омск с опережением начал проект ремонта подъездов

Омск с опережением начал проект ремонта подъездов - РИА Новости, 03.09.2022

Омск с опережением начал проект ремонта подъездов

Планируемый к реализации на федеральном уровне проект ремонта подъездов многоквартирных домов в Омске уже начался, сообщает правительство Омской области. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T12:25

2022-09-03T12:25

2022-09-03T12:25

омская область

омск

омская область

александр бурков

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ОМСК, 3 сен - РИА Новости. Планируемый к реализации на федеральном уровне проект ремонта подъездов многоквартирных домов в Омске уже начался, сообщает правительство Омской области.В субботу во время объезда Советского округа губернатор Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест ознакомились с благоустройством дворов по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" по улице Волкова."Заменили асфальтового покрытие, установили бордюрные камни и организовали подходы к подъездам. Осталось только установить скамейки и урны. Кроме того, жители неоднократно обращались с вопросом проведения внутреннего ремонта подъездов. За счет внебюджетных средств эти работы удалось выполнить в предыдущие годы, а также в начале этого года", - сообщил губернатору депутат омского горсовета Дмитрий Лицкевич.Он отметил, что таким образом, Омск с некоторым опережением начал проект по ремонту подъездов, который в настоящее время готовит фракция "Единая Россия" в Госдуме. Проект будет называться "Жители МКД".Глава региона поинтересовался, с чем чаще всего обращаются к депутатскому корпусу обращаются жители пятиэтажек в микрорайоне.По словам Лицкевича, первоочередные задачи касаются ремонта кровли и проблемы теплосбережения."Обращаются, и мы много лет оказываем содействие внебюджетными средствами — это ремонты подъездов. Потому что дома старые, и люди хотят выйти из квартиры в нормальный подъезд", - сказал депутат.

https://ria.ru/20220903/doma-1814199221.html

омск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омск, омская область, александр бурков