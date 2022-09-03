14:50 03.09.2022 (обновлено: 14:52 03.09.2022)
Пушилин назвал Украину государством-террористом
Глава ДНР Пушилин призвал уничтожить идейный центр терроризма на Украине
Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости уничтожения идейного центра терроризма, которым, по его мнению, стала территория Украины.
В видеообращении в своем Telegram-канале Пушилин отметил использование Украиной запрещенных методов ведения войны, таких как обстрелы городов, дистанционное минирование жилых территорий и парков запрещенными противопехотными минами "Лепесток" и все новые свидетельства пыток и массовых захоронений, которые подразделения Народной Милиции ДНР обнаруживают в освобожденных городах республики.
"Все это - запрещенные методы ведения войны, но именно это и есть настоящее лицо терроризма, черты которого не менялись никогда... Чтобы противостоять организованному терроризму, крупнейшим центром которого является территория Украины, нужны объединенные усилия. Россия накопила громадный опыт борьбы с терроризмом, и он говорит о том, что мы должны работать прежде всего на упреждение. Мы должны раздавить тот идейный центр, который и есть настоящий источник террористической опасности", - заявил Пушилин.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). В ДНР неоднократно фиксировали применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики. По данным ДНР на 31 августа, уже 58 жителей городов республики пострадали в результате срабатывания таких мин. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.