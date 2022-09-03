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Пушилин назвал Украину государством-террористом - РИА Новости, 03.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/pushilin-1814225221.html
Пушилин назвал Украину государством-террористом
Пушилин назвал Украину государством-террористом - РИА Новости, 03.09.2022
Пушилин назвал Украину государством-террористом
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости уничтожения идейного центра терроризма, которым, по его мнению, стала территория Украины. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:50
2022-09-03T14:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
россия
оон
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости уничтожения идейного центра терроризма, которым, по его мнению, стала территория Украины.В видеообращении в своем Telegram-канале Пушилин отметил использование Украиной запрещенных методов ведения войны, таких как обстрелы городов, дистанционное минирование жилых территорий и парков запрещенными противопехотными минами "Лепесток" и все новые свидетельства пыток и массовых захоронений, которые подразделения Народной Милиции ДНР обнаруживают в освобожденных городах республики."Все это - запрещенные методы ведения войны, но именно это и есть настоящее лицо терроризма, черты которого не менялись никогда... Чтобы противостоять организованному терроризму, крупнейшим центром которого является территория Украины, нужны объединенные усилия. Россия накопила громадный опыт борьбы с терроризмом, и он говорит о том, что мы должны работать прежде всего на упреждение. Мы должны раздавить тот идейный центр, который и есть настоящий источник террористической опасности", - заявил Пушилин.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). В ДНР неоднократно фиксировали применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики. По данным ДНР на 31 августа, уже 58 жителей городов республики пострадали в результате срабатывания таких мин. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
https://ria.ru/20220829/ukraina-1812905955.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, россия, оон, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, ООН, Денис Пушилин
14:50 03.09.2022 (обновлено: 14:52 03.09.2022)
 
Пушилин назвал Украину государством-террористом

Глава ДНР Пушилин призвал уничтожить идейный центр терроризма на Украине

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости уничтожения идейного центра терроризма, которым, по его мнению, стала территория Украины.
В видеообращении в своем Telegram-канале Пушилин отметил использование Украиной запрещенных методов ведения войны, таких как обстрелы городов, дистанционное минирование жилых территорий и парков запрещенными противопехотными минами "Лепесток" и все новые свидетельства пыток и массовых захоронений, которые подразделения Народной Милиции ДНР обнаруживают в освобожденных городах республики.
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29 августа, 14:45Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти готовы доказать МАГАТЭ ядерный терроризм Киева
"Все это - запрещенные методы ведения войны, но именно это и есть настоящее лицо терроризма, черты которого не менялись никогда... Чтобы противостоять организованному терроризму, крупнейшим центром которого является территория Украины, нужны объединенные усилия. Россия накопила громадный опыт борьбы с терроризмом, и он говорит о том, что мы должны работать прежде всего на упреждение. Мы должны раздавить тот идейный центр, который и есть настоящий источник террористической опасности", - заявил Пушилин.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). В ДНР неоднократно фиксировали применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики. По данным ДНР на 31 августа, уже 58 жителей городов республики пострадали в результате срабатывания таких мин. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияООНДенис Пушилин
 
 
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