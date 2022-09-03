https://ria.ru/20220903/pushilin-1814225221.html

Пушилин назвал Украину государством-террористом

Пушилин назвал Украину государством-террористом - РИА Новости, 03.09.2022

Пушилин назвал Украину государством-террористом

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости уничтожения идейного центра терроризма, которым, по его мнению, стала территория Украины. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T14:50

2022-09-03T14:50

2022-09-03T14:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

россия

оон

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693586_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f0a02fe58f21b5337736ec2271ac76d7.jpg

ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости уничтожения идейного центра терроризма, которым, по его мнению, стала территория Украины.В видеообращении в своем Telegram-канале Пушилин отметил использование Украиной запрещенных методов ведения войны, таких как обстрелы городов, дистанционное минирование жилых территорий и парков запрещенными противопехотными минами "Лепесток" и все новые свидетельства пыток и массовых захоронений, которые подразделения Народной Милиции ДНР обнаруживают в освобожденных городах республики."Все это - запрещенные методы ведения войны, но именно это и есть настоящее лицо терроризма, черты которого не менялись никогда... Чтобы противостоять организованному терроризму, крупнейшим центром которого является территория Украины, нужны объединенные усилия. Россия накопила громадный опыт борьбы с терроризмом, и он говорит о том, что мы должны работать прежде всего на упреждение. Мы должны раздавить тот идейный центр, который и есть настоящий источник террористической опасности", - заявил Пушилин.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). В ДНР неоднократно фиксировали применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток" по городам республики. По данным ДНР на 31 августа, уже 58 жителей городов республики пострадали в результате срабатывания таких мин. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.

https://ria.ru/20220829/ukraina-1812905955.html

https://ria.ru/20220719/obstrely-1803451853.html

украина

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, донецкая народная республика, россия, оон, денис пушилин