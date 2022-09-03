https://ria.ru/20220903/proisshestviya-1814177270.html

Движение судов в Босфорском проливе приостановлено

Движение судов в Босфорском проливе приостановлено - РИА Новости, 03.09.2022

Движение судов в Босфорском проливе приостановлено

Движение судов в Босфорском проливе приостановилось из-за поломки судна, следующего из Стамбула на Украину, заявила береговая охрана Турции. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T07:18

2022-09-03T07:18

2022-09-03T07:28

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АНКАРА, 3 сен — РИА Новости. Движение судов в Босфорском проливе приостановилось из-за поломки судна, следующего из Стамбула на Украину, заявила береговая охрана Турции.Добавляется, что Briza безопасно поставили на якорь в зоне Ахыркапы.Ранее береговая охрана Турции сообщала, что 173-метровое судно Lady Zehma село на мель в Босфоре из-за отказа руля. В результате судоходное движение по проливу прекратилось, но уже через несколько часов его удалось возобновить.Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с "продуктовой сделкой", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.

https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812793779.html

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в мире, стамбул, украина, турция