07:18 03.09.2022 (обновлено: 07:28 03.09.2022)
Движение судов в Босфорском проливе приостановлено
Береговая охрана Турции сообщила, что движение судов в Босфорском проливе приостановлено
© AP Photo / Khalil HamraГрузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 3 сен — РИА Новости. Движение судов в Босфорском проливе приостановилось из-за поломки судна, следующего из Стамбула на Украину, заявила береговая охрана Турции.
'Наши буксиры "Куртарма-5" и "Куртарма-6", а также катер береговой охраны были оперативно направлены на место происшествия с грузовым судном Briza длиной 107 метров, которое бросило якорь в Кандилли из-за поломки на пути из Стамбула на Украину. Движение по проливу временно приостановлено", — уточнили в ведомстве.
Добавляется, что Briza безопасно поставили на якорь в зоне Ахыркапы.
Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с "продуктовой сделкой", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
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