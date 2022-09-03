Рейтинг@Mail.ru
Движение судов в Босфорском проливе приостановлено - РИА Новости, 03.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220903/proisshestviya-1814177270.html
Движение судов в Босфорском проливе приостановлено
Движение судов в Босфорском проливе приостановлено - РИА Новости, 03.09.2022
Движение судов в Босфорском проливе приостановлено
Движение судов в Босфорском проливе приостановилось из-за поломки судна, следующего из Стамбула на Украину, заявила береговая охрана Турции. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T07:18
2022-09-03T07:28
в мире
стамбул
украина
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804270574_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_482c3d0e61410556ece68ada1e871423.jpg
АНКАРА, 3 сен — РИА Новости. Движение судов в Босфорском проливе приостановилось из-за поломки судна, следующего из Стамбула на Украину, заявила береговая охрана Турции.Добавляется, что Briza безопасно поставили на якорь в зоне Ахыркапы.Ранее береговая охрана Турции сообщала, что 173-метровое судно Lady Zehma село на мель в Босфоре из-за отказа руля. В результате судоходное движение по проливу прекратилось, но уже через несколько часов его удалось возобновить.Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с "продуктовой сделкой", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
https://ria.ru/20220829/turtsiya-1812793779.html
стамбул
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/16/1804270574_328:370:2566:2048_1920x0_80_0_0_f452382e47256ec383e8b52e09f55f33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, украина, турция
В мире, Стамбул, Украина, Турция
07:18 03.09.2022 (обновлено: 07:28 03.09.2022)
 
Движение судов в Босфорском проливе приостановлено

Береговая охрана Турции сообщила, что движение судов в Босфорском проливе приостановлено

© AP Photo / Khalil HamraГрузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 сен — РИА Новости. Движение судов в Босфорском проливе приостановилось из-за поломки судна, следующего из Стамбула на Украину, заявила береговая охрана Турции.

'Наши буксиры "Куртарма-5" и "Куртарма-6", а также катер береговой охраны были оперативно направлены на место происшествия с грузовым судном Briza длиной 107 метров, которое бросило якорь в Кандилли из-за поломки на пути из Стамбула на Украину. Движение по проливу временно приостановлено", — уточнили в ведомстве.

Добавляется, что Briza безопасно поставили на якорь в зоне Ахыркапы.
Ранее береговая охрана Турции сообщала, что 173-метровое судно Lady Zehma село на мель в Босфоре из-за отказа руля. В результате судоходное движение по проливу прекратилось, но уже через несколько часов его удалось возобновить.
Вывоз украинского зерна из черноморских портов проходит в соответствии с "продуктовой сделкой", подписанной 22 июля представителями России, Украины, Турции и ООН. Пакет документов предполагает снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, а также определяет алгоритм безопасного выхода коммерческих судов из подконтрольных Украине черноморских портов по специально созданным морским коридорам. Гуманитарная операция спланирована при активном участии российских офицеров в составе Совместного координационного центра в Стамбуле.
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
29 августа, 08:34
Турция увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы
 
В миреСтамбулУкраинаТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала