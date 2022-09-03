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Следователи выясняют обстоятельства схода 15 вагонов грузового поезда - РИА Новости, 03.09.2022
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Следователи выясняют обстоятельства схода 15 вагонов грузового поезда
Следователи выясняют обстоятельства схода 15 вагонов грузового поезда - РИА Новости, 03.09.2022
Следователи выясняют обстоятельства схода 15 вагонов грузового поезда
Следователи и компания "Железные дороги Якутии" проводят проверки из-за схода с рельсов 15 вагонов грузового поезда. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T06:34
2022-09-03T06:42
происшествия
благовещенск
россия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 3 сен – РИА Новости. Следователи и компания "Железные дороги Якутии" проводят проверки из-за схода с рельсов 15 вагонов грузового поезда.Ранее региональное МЧС сообщило, что в Якутии сошли с рельсов 15 пустых вагонов грузового поезда, погибших и пострадавших нет, повреждены 300 метров путей.Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России организована доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. "В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям локомотивной бригады поезда, должностным лицам, ответственным за обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. По результатам поверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении следователей.В компании "Железные дороги Якутии" РИА Новости рассказали о начале служебного разбирательства, уточнив, что "допущен сход четырех порожних цистерн". "Причины и обстоятельства схода в грузовом поезде расследуются. Назначено служебное разбирательство", - рассказали в пресс-службе.По информации компании, угрозы экологии в результате происшествия нет. На месте инцидента ведутся восстановительные работы."Движение поездов по участку приостановлено. Из-за схода задержан пассажирский поезд Благовещенск – Нижний Бестях. Все пассажиры поезда автобусами доставлены со станции "Олень" до причала "Нижний Бестях", где по расписанию пересажены на теплоход "В.Рукавишников" для трансфера до города Якутска. Пассажиры поезда Нижний Бестях – Благовещенск будут отправлены автобусами со станции "Нижний Бестях" до станции "Олень" для посадки в поезд", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220903/sk-1814173449.html
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происшествия, благовещенск, россия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Благовещенск, Россия, Якутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
06:34 03.09.2022 (обновлено: 06:42 03.09.2022)
 
Следователи выясняют обстоятельства схода 15 вагонов грузового поезда

СК и "Железные дороги Якутии" выясняют обстоятельства схода 15 вагонов грузового поезда

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМашина следственного комитета
Машина следственного комитета - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Машина следственного комитета . Архивное фото
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ЯКУТСК, 3 сен – РИА Новости. Следователи и компания "Железные дороги Якутии" проводят проверки из-за схода с рельсов 15 вагонов грузового поезда.
Ранее региональное МЧС сообщило, что в Якутии сошли с рельсов 15 пустых вагонов грузового поезда, погибших и пострадавших нет, повреждены 300 метров путей.
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Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России организована доследственная проверка по признакам нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. "В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям локомотивной бригады поезда, должностным лицам, ответственным за обеспечение безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры. По результатам поверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении следователей.
В компании "Железные дороги Якутии" РИА Новости рассказали о начале служебного разбирательства, уточнив, что "допущен сход четырех порожних цистерн". "Причины и обстоятельства схода в грузовом поезде расследуются. Назначено служебное разбирательство", - рассказали в пресс-службе.
По информации компании, угрозы экологии в результате происшествия нет. На месте инцидента ведутся восстановительные работы.
"Движение поездов по участку приостановлено. Из-за схода задержан пассажирский поезд Благовещенск – Нижний Бестях. Все пассажиры поезда автобусами доставлены со станции "Олень" до причала "Нижний Бестях", где по расписанию пересажены на теплоход "В.Рукавишников" для трансфера до города Якутска. Пассажиры поезда Нижний Бестях – Благовещенск будут отправлены автобусами со станции "Нижний Бестях" до станции "Олень" для посадки в поезд", - добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияБлаговещенскРоссияЯкутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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