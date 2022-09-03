https://ria.ru/20220903/predstavitelstvo-1814181943.html

Племя Навахо надеется открыть представительство в Вашингтоне

Племя Навахо надеется открыть представительство в Вашингтоне - РИА Новости, 03.09.2022

Племя Навахо надеется открыть представительство в Вашингтоне

Индейцы племени Навахо надеются, что в столице США появится их представительство, здание уже куплено, они также рассчитывают добиться членства в ООН, рассказал... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T09:00

2022-09-03T09:00

2022-09-03T09:00

в мире

сша

оон

генеральная ассамблея оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575361968_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_e1a43605eabbc379476da4970e986202.jpg

ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Индейцы племени Навахо надеются, что в столице США появится их представительство, здание уже куплено, они также рассчитывают добиться членства в ООН, рассказал в интервью РИА Новости президент племени Навахо Джонатан Нез."Мы приобрели недвижимость в Вашингтоне, у нас там своя земля. И мы хотим, чтобы она была признана в качестве нашего представительства, это то, за что мы выступаем", - рассказал Нез. По его убеждению, крупнейшее индейское племя в США должно иметь свою дипмиссию в столице, как имеют посольства в ней зарубежные страны."Зарубежные страны заключают договоры с Соединенными Штатами и открывают посольства в Вашингтоне, если в конституции США оговаривается, что племена также заключают договор с правительством США, то почему не может племя вроде Навахо иметь собственное представительство и суверенную территорию в столице Соединенных Штатов Вашингтоне", - поясняет собеседник агентства.Навахо считается крупнейшим племенем в США, оно занимает территорию свыше 70 тысяч квадратных километров, которая простирается на трех штатах - Аризона, Нью-Мексико и Юта, население племени, по данным за апрель 2021 года, приближается к 400 тысячам человек.Как рассказал глава племени, он также рассчитывает на признание Навахо полноценным членом ООН, поскольку племя "является участником многих комитетов организации и считает, что возможность стать ее полноправным членом была бы позитивным шагом для племенных групп и коренных народов по всему миру". "Многие племена обращаются к нам за помощью и поддержкой", - говорит Нез.По его словам, племя подало заявку в ООН на участие в предстоящей Генассамблеи организации, но предполагает, что участие в ней будет, "скорее всего, виртуальным".Нез напомнил, что именно племя Навахо помогало США во Второй мировой войне не только большим числом индейцев, воевавших в американской армии, но и тем, что язык его племени использовался для передачи секретных сообщений во время войны.Президент Навахо избирается с 1991 года, президентские полномочия рассчитаны на четыре года, каждый президент может занимать свой пост не более двух сроков подряд.

https://ria.ru/20220903/skot-1814180940.html

https://ria.ru/20200530/1572233248.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, оон, генеральная ассамблея оон