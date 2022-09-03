https://ria.ru/20220903/predstavitelstvo-1814181943.html
Племя Навахо надеется открыть представительство в Вашингтоне
Племя Навахо надеется открыть представительство в Вашингтоне - РИА Новости, 03.09.2022
Племя Навахо надеется открыть представительство в Вашингтоне
Индейцы племени Навахо надеются, что в столице США появится их представительство, здание уже куплено, они также рассчитывают добиться членства в ООН, рассказал... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T09:00
2022-09-03T09:00
2022-09-03T09:00
в мире
сша
оон
генеральная ассамблея оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575361968_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_e1a43605eabbc379476da4970e986202.jpg
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Индейцы племени Навахо надеются, что в столице США появится их представительство, здание уже куплено, они также рассчитывают добиться членства в ООН, рассказал в интервью РИА Новости президент племени Навахо Джонатан Нез."Мы приобрели недвижимость в Вашингтоне, у нас там своя земля. И мы хотим, чтобы она была признана в качестве нашего представительства, это то, за что мы выступаем", - рассказал Нез. По его убеждению, крупнейшее индейское племя в США должно иметь свою дипмиссию в столице, как имеют посольства в ней зарубежные страны."Зарубежные страны заключают договоры с Соединенными Штатами и открывают посольства в Вашингтоне, если в конституции США оговаривается, что племена также заключают договор с правительством США, то почему не может племя вроде Навахо иметь собственное представительство и суверенную территорию в столице Соединенных Штатов Вашингтоне", - поясняет собеседник агентства.Навахо считается крупнейшим племенем в США, оно занимает территорию свыше 70 тысяч квадратных километров, которая простирается на трех штатах - Аризона, Нью-Мексико и Юта, население племени, по данным за апрель 2021 года, приближается к 400 тысячам человек.Как рассказал глава племени, он также рассчитывает на признание Навахо полноценным членом ООН, поскольку племя "является участником многих комитетов организации и считает, что возможность стать ее полноправным членом была бы позитивным шагом для племенных групп и коренных народов по всему миру". "Многие племена обращаются к нам за помощью и поддержкой", - говорит Нез.По его словам, племя подало заявку в ООН на участие в предстоящей Генассамблеи организации, но предполагает, что участие в ней будет, "скорее всего, виртуальным".Нез напомнил, что именно племя Навахо помогало США во Второй мировой войне не только большим числом индейцев, воевавших в американской армии, но и тем, что язык его племени использовался для передачи секретных сообщений во время войны.Президент Навахо избирается с 1991 года, президентские полномочия рассчитаны на четыре года, каждый президент может занимать свой пост не более двух сроков подряд.
https://ria.ru/20220903/skot-1814180940.html
https://ria.ru/20200530/1572233248.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575361968_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_5bb9fa047a64b7c273c648c794c3e3ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Племя Навахо надеется открыть представительство в Вашингтоне
Президент индейского племени Навахо Нез надеется открыть представительство в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Индейцы племени Навахо надеются, что в столице США появится их представительство, здание уже куплено, они также рассчитывают добиться членства в ООН, рассказал в интервью РИА Новости президент племени Навахо Джонатан Нез.
"Мы приобрели недвижимость в Вашингтоне
, у нас там своя земля. И мы хотим, чтобы она была признана в качестве нашего представительства, это то, за что мы выступаем", - рассказал Нез. По его убеждению, крупнейшее индейское племя в США
должно иметь свою дипмиссию в столице, как имеют посольства в ней зарубежные страны.
"Зарубежные страны заключают договоры с Соединенными Штатами и открывают посольства в Вашингтоне, если в конституции США оговаривается, что племена также заключают договор с правительством США, то почему не может племя вроде Навахо иметь собственное представительство и суверенную территорию в столице Соединенных Штатов Вашингтоне", - поясняет собеседник агентства.
Навахо считается крупнейшим племенем в США, оно занимает территорию свыше 70 тысяч квадратных километров, которая простирается на трех штатах - Аризона
, Нью-Мексико
и Юта
, население племени, по данным за апрель 2021 года, приближается к 400 тысячам человек.
Как рассказал глава племени, он также рассчитывает на признание Навахо полноценным членом ООН
, поскольку племя "является участником многих комитетов организации и считает, что возможность стать ее полноправным членом была бы позитивным шагом для племенных групп и коренных народов по всему миру". "Многие племена обращаются к нам за помощью и поддержкой", - говорит Нез.
По его словам, племя подало заявку в ООН на участие в предстоящей Генассамблеи
организации, но предполагает, что участие в ней будет, "скорее всего, виртуальным".
Нез напомнил, что именно племя Навахо помогало США во Второй мировой войне не только большим числом индейцев, воевавших в американской армии, но и тем, что язык его племени использовался для передачи секретных сообщений во время войны.
Президент Навахо избирается с 1991 года, президентские полномочия рассчитаны на четыре года, каждый президент может занимать свой пост не более двух сроков подряд.