https://ria.ru/20220903/pozhary-1814176278.html

Природные пожары действуют в семи районах Оренбургской области

Природные пожары действуют в семи районах Оренбургской области - РИА Новости, 03.09.2022

Природные пожары действуют в семи районах Оренбургской области

Природные пожары на общей площади 43 тысячи гектаров действуют в семи районах Оренбургской области, сообщили в департаменте пожарной безопасности региона. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T07:03

2022-09-03T07:03

2022-09-03T07:03

происшествия

оренбургская область

медногорск

оренбург

природные пожары в россии

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УФА, 3 сен - РИА Новости. Природные пожары на общей площади 43 тысячи гектаров действуют в семи районах Оренбургской области, сообщили в департаменте пожарной безопасности региона.В Оренбургской области из-за угрозы распространения природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.В департаменте пожарной безопасности региона сообщают, что режим ЧС введен в городских округах Гайский, Кувандыкский, Медногорск, Оренбург и Адамовском, Домбаровском, Новоорском и Тюльганском районах.Отмечается, что по прогнозу оренбургского гидрометцентра на 3 сентября на территории области прогнозируется пятый класс пожарной опасности. Осадков не ожидается, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, температура воздуха местами составит 28-33 градуса.

https://ria.ru/20220902/pozhary-1813895479.html

оренбургская область

медногорск

оренбург

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