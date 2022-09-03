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Природные пожары действуют в семи районах Оренбургской области - РИА Новости, 03.09.2022
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Природные пожары действуют в семи районах Оренбургской области
Природные пожары действуют в семи районах Оренбургской области - РИА Новости, 03.09.2022
Природные пожары действуют в семи районах Оренбургской области
Природные пожары на общей площади 43 тысячи гектаров действуют в семи районах Оренбургской области, сообщили в департаменте пожарной безопасности региона. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T07:03
2022-09-03T07:03
происшествия
оренбургская область
медногорск
оренбург
природные пожары в россии
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УФА, 3 сен - РИА Новости. Природные пожары на общей площади 43 тысячи гектаров действуют в семи районах Оренбургской области, сообщили в департаменте пожарной безопасности региона.В Оренбургской области из-за угрозы распространения природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.В департаменте пожарной безопасности региона сообщают, что режим ЧС введен в городских округах Гайский, Кувандыкский, Медногорск, Оренбург и Адамовском, Домбаровском, Новоорском и Тюльганском районах.Отмечается, что по прогнозу оренбургского гидрометцентра на 3 сентября на территории области прогнозируется пятый класс пожарной опасности. Осадков не ожидается, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, температура воздуха местами составит 28-33 градуса.
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происшествия, оренбургская область, медногорск, оренбург, природные пожары в россии
Происшествия, Оренбургская область, Медногорск, Оренбург, Природные пожары в России
07:03 03.09.2022
 
Природные пожары действуют в семи районах Оренбургской области

Природные пожары на 43 тысячи гектаров действуют в семи районах Оренбургской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкПоследствия лесного пожара
Последствия лесного пожара - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Последствия лесного пожара. Архивное фото
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УФА, 3 сен - РИА Новости. Природные пожары на общей площади 43 тысячи гектаров действуют в семи районах Оренбургской области, сообщили в департаменте пожарной безопасности региона.
В Оренбургской области из-за угрозы распространения природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.
В департаменте пожарной безопасности региона сообщают, что режим ЧС введен в городских округах Гайский, Кувандыкский, Медногорск, Оренбург и Адамовском, Домбаровском, Новоорском и Тюльганском районах.
"На территории Оренбургской области действуют пять очагов природных (ландшафтных) пожаров в семи муниципальных образованиях на общей площади более 43 тысяч гектаров", - говорится в сообщении департамента.
Отмечается, что по прогнозу оренбургского гидрометцентра на 3 сентября на территории области прогнозируется пятый класс пожарной опасности. Осадков не ожидается, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, температура воздуха местами составит 28-33 градуса.
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