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В Рязанской области остался один очаг природного пожара
В Рязанской области остался один очаг природного пожара - РИА Новости, 03.09.2022
В Рязанской области остался один очаг природного пожара
В Рязанской области сохраняется один очаг возгорания, однако это "полностью контролируемая" ситуация, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Павел... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T15:26
2022-09-03T15:26
2022-09-03T16:19
происшествия
павел малков
рязанская область
природные пожары в россии
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РЯЗАНЬ, 3 сен — РИА Новости. В Рязанской области сохраняется один очаг возгорания, однако это "полностью контролируемая" ситуация, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков."В целом ситуация по пожару по-прежнему полностью контролируемая. Сохраняется один очаг возгорания. Из всей большой территории возгорания сейчас этот очаг сохранился на юго-востоке", — сказал чиновник в видео, размещенном в его Telegram-канале.Работы продолжаются — прокладываются минерализованные полосы. По словам врио главы региона, сил и технических средств достаточно, ни один населенный пункт "не находится в угрожаемой зоне"."К сожалению, не раз уже повторял эти слова, сохраняется крайне неблагоприятная погода: очень сильный ветер, дождей нет и не ожидается", — добавил Малков.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Дым идет в соседние субъекты, включая Московскую область и Москву.
https://ria.ru/20220902/pozhary-1813895479.html
рязанская область
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происшествия, павел малков, рязанская область, природные пожары в россии
Происшествия, Павел Малков, Рязанская область, Природные пожары в России
15:26 03.09.2022 (обновлено: 16:19 03.09.2022)
В Рязанской области остался один очаг природного пожара
Врио главы Рязанской области Малков сообщил о сохранении одного очага возгорания в регионе