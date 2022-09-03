https://ria.ru/20220903/pozhar-1814230263.html

В Рязанской области остался один очаг природного пожара

В Рязанской области остался один очаг природного пожара - РИА Новости, 03.09.2022

В Рязанской области остался один очаг природного пожара

В Рязанской области сохраняется один очаг возгорания, однако это "полностью контролируемая" ситуация, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Павел... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:26

2022-09-03T15:26

2022-09-03T16:19

происшествия

павел малков

рязанская область

природные пожары в россии

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РЯЗАНЬ, 3 сен — РИА Новости. В Рязанской области сохраняется один очаг возгорания, однако это "полностью контролируемая" ситуация, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков."В целом ситуация по пожару по-прежнему полностью контролируемая. Сохраняется один очаг возгорания. Из всей большой территории возгорания сейчас этот очаг сохранился на юго-востоке", — сказал чиновник в видео, размещенном в его Telegram-канале.Работы продолжаются — прокладываются минерализованные полосы. По словам врио главы региона, сил и технических средств достаточно, ни один населенный пункт "не находится в угрожаемой зоне"."К сожалению, не раз уже повторял эти слова, сохраняется крайне неблагоприятная погода: очень сильный ветер, дождей нет и не ожидается", — добавил Малков.Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю, в регионе действует режим чрезвычайной ситуации. Дым идет в соседние субъекты, включая Московскую область и Москву.

https://ria.ru/20220902/pozhary-1813895479.html

рязанская область

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происшествия, павел малков, рязанская область, природные пожары в россии