https://ria.ru/20220903/politika-1813996488.html

"Беспорядки будут". Российский газ поставил немцев перед сложным выбором

"Беспорядки будут". Российский газ поставил немцев перед сложным выбором - РИА Новости, 03.09.2022

"Беспорядки будут". Российский газ поставил немцев перед сложным выбором

Глава немецкого правительства Олаф Шольц остается одним из наименее популярных действующих мировых лидеров. Его рейтинги неуклонно падают, а оппоненты твердят о РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T08:00

2022-09-03T08:00

2022-09-03T08:08

олаф шольц

германия

украина

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Глава немецкого правительства Олаф Шольц остается одним из наименее популярных действующих мировых лидеров. Его рейтинги неуклонно падают, а оппоненты твердят о преждевременном уходе с поста. При этом сам канцлер, похоже, полон оптимизма: говорит об эффективности антироссийских санкций и силе немецкой экономики. В политических перспективах Шольца разбиралось РИА Новости.Рекордный обвал рейтинговСменив популярнейшую Ангелу Меркель, Олаф Шольц сразу же столкнулся с имиджевыми проблемами. Он был малоузнаваемым, без особого авторитета на международной арене. К этому добавились и сложности с формированием правящей коалиции.Согласно итогам августовских социологических опросов, только 25 процентов немцев одобряют работу Шольца. В апреле было 39. Не довольны текущей политикой Берлина 62 процента.Если бы канцлера избирали сейчас, Шольц оказался бы лишь на третьем месте: его поддержали бы 18 процентов. Рейтинг вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека — 25, председателя оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца — 19.Пересмотр помощи УкраинеСамого Шольца, судя по всему, такие результаты не очень волнуют. В недавнем интервью изданию Magdeburger Volksstimme он заявил, что немецкая экономика достаточно сильна для преодоления возникших из-за противостояния Запада с Россией сложностей. А санкции — "эффективные и правильные". "Это важное средство усиления давления. <...> Затраты для Москвы значительные", — заверил канцлер.Как отметил в беседе с РИА Новости руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов, высказывания главы правительства на немецкий электорат не повлияют. "Как и аналогичная пропаганда Зеленского, повторяемая немецкими СМИ, по поводу того, что ВСУ якобы нанесли сокрушительные удары, — это не имеет значения для обывателей в Германии. Они вряд ли и в курсе количества санкционных пакетов, их содержания. Им важнее не урон в российской экономике, а состояние немецкой. И тут негативные последствия ощутимы. Немцы задаются вопросом: "Ради чего?" Абсолютное большинство, конечно, против спецоперации, но при этом и не за затягивание поясов", — подчеркивает эксперт.Как прогнозируют западные СМИ, тарифы на электричество для домашних хозяйств в Германии ближе к зиме вырастут в три раза. У немецкой общественности возникают сомнения в целесообразности дальнейшей поддержки Украины.Да, согласно социологическим исследованиям, 70 процентов населения готовы помогать киевскому режиму и беженцам, но как именно — здесь мнения расходятся. За усиление военной поддержки — всего 35 процентов. А отдельный опрос показал: почти половина немцев считают, что санкции наносят больше вреда им самим, чем России. В первую очередь это касается энергетики.Падение продолжитсяВ 2021-м шесть атомных электростанций в ФРГ производили более 13 процентов потребляемой электроэнергии. Три уже закрыли, остальные должны вывести из эксплуатации в декабре. Другие европейские государства и представители немецкой промышленности призывают повременить с этим, но пока правительство Шольца не желает пересматривать планы.По крайней мере 60 процентов немцев хотели бы отложить поэтапный отказ от ядерной энергетики. Специалисты ждут в следующем году более 700 евро за мегаватт-час, притом что с 2010-го по 2020-й в среднем было на порядок меньше — 45.Профсоюзы требуют учесть инфляцию. Портовые рабочие, например, добились повышения заработной платы на девять процентов. В июне 2023-го им добавят еще 4,4.Но, как показывают индексы цен производителей (PPI) Германии, этого явно недостаточно. В то же время личные сбережения тают: все больше домохозяйств прибегают к помощи финансовых подушек безопасности.Помимо этого, из-за засухи урожай ниже среднего, удобрений не хватает. То есть продукты подорожают. И уровень жизни упадет — как, очевидно, и без того низкий рейтинг Шольца.Перспективы отставкиНесмотря на тревожные социологические данные, позиции канцлера объективно устойчивы, считает Белов. "Да, за неудачи спрашивают с него. С Хабека, с главы МИД Анналены Бербок (при любых их заявлениях) — как с гуся вода. Только ленивый не критикует Шольца. Внешние наблюдатели ждут обсуждения его отставки. Как в Италии, Великобритании. Канцлер вроде бы следующий кандидат. Но он очень крепко сидит в кресле, достигая соглашений с партнерами по коалиции", — объясняет эксперт.Его коллеги заинтересованы в сохранении статус-кво. Ни Бербок, ни Хабек не хотят досрочных выборов, потому что тогда Шольц перестанет быть своего рода громоотводом.Немецкая конституция допускает вотум недоверия правительству. Но речь о кабмине целиком, не только о канцлере. А его министры терять посты не желают.Исторических прецедентов было лишь два. В 1972-м пытались сместить канцлера Вилли Брандта — безуспешно. Спустя десять лет Гельмут Коль сумел избавиться от предшественника Гельмута Шмидта, которого подвели разногласия в возглавляемой им коалиции. Сейчас такой проблемы нет."Правительственный кризис возможен в случае распада правящей коалиции, — уточняет старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин. — Однако двойственная политика Шольца как раз и направлена на ее сохранение. Свободные демократы и "Зеленые" — "ястребы", на поводу у которых подчас приходится идти канцлеру. Но его собственная риторика и лавирование уравновешивают их радикализм"."Канцлер для битья"Относительная и парадоксальная устойчивость Шольца не означает, что все будет спокойно. И даже если он продержится до конца срока, его партия (СДПГ) к выборам в 2025-м придет ослабленной, полагает Камкин. "Рейтинги Шольца падают именно потому, что он выдает желаемое за действительное, говоря об успехах санкций. Население Германии понимает, что желаемого эффекта они не приносят, а сопутствующий ущерб Европе причиняют. Это подрывает доверие к СДПГ", — указывает эксперт.Владислав Белов не исключает и социального взрыва: "Беспорядки будут. И правые, и левые радикалы воспользуются неудачами Шольца. Конечно, это не Франция, не "желтые жилеты", не сожженные автомобили. Тем не менее столкновения с полицией мы увидим в разных городах — если возникнут трудности с газом не только в быту, но и в энергоемких отраслях. И это вновь ударит лично по Шольцу. Канцлер для битья обозначен, других нет. К ноябрю можно ожидать обострения ситуации и дальнейшего снижения рейтинга. Не вижу, где он мог бы завоевать популярность".При этом коренных изменений в курсе Берлина не предвидится. Германия несамостоятельна в принятии решений, вынуждена согласовывать свою точку зрения с европейскими партнерами, многие из которых, например Польша или Прибалтийские страны, настроены непримиримо. По мнению экспертов, смягчение позиции Евросоюза возможно лишь по итогам зимы — в зависимости от того, как ЕС переживет сезон с точки зрения энергообеспечения.

https://ria.ru/20211215/merkel-1763824219.html

https://ria.ru/20220307/germaniya-1777080055.html

https://ria.ru/20220820/inflyatsiya-1811048190.html

https://ria.ru/20220714/germaniya-1802349293.html

https://ria.ru/20220823/energonositeli-1811673435.html

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олаф шольц, германия, украина, санкции в отношении россии, реакция на санкции