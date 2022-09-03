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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 03.09.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 03.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность, без осадков, до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T10:07
2022-09-03T10:07
общество
москва
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние восточная периферия антициклона. Переменная облачность, без осадков, максимальная температура воздуха в Москве плюс 15 - плюс 17, по области от 12 до 17 градусов тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.Он отметил, что атмосферное давление продолжит слабо повышаться, барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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общество, москва
Общество, Москва
10:07 03.09.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидают переменную облачность без осадков и до 17 градусов тепла

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние восточная периферия антициклона. Переменная облачность, без осадков, максимальная температура воздуха в Москве плюс 15 - плюс 17, по области от 12 до 17 градусов тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.
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