https://ria.ru/20220903/pogoda-1814188913.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 03.09.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Переменная облачность, без осадков, до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T10:07

2022-09-03T10:07

2022-09-03T10:07

общество

москва

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние восточная периферия антициклона. Переменная облачность, без осадков, максимальная температура воздуха в Москве плюс 15 - плюс 17, по области от 12 до 17 градусов тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.Он отметил, что атмосферное давление продолжит слабо повышаться, барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20220831/moskva-1813365664.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва