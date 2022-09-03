https://ria.ru/20220903/pogoda-1814188913.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 03.09.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность, без осадков, до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T10:07
2022-09-03T10:07
2022-09-03T10:07
общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40727/60/407276072_0:122:3207:1926_1920x0_80_0_0_d65f4a39ba9d8fc360785082ed5d527c.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, до плюс 17 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня на погоду в столице будет оказывать влияние восточная периферия антициклона. Переменная облачность, без осадков, максимальная температура воздуха в Москве плюс 15 - плюс 17, по области от 12 до 17 градусов тепла. Ветер западный 3-8 метров в секунду", - рассказал Леус.Он отметил, что атмосферное давление продолжит слабо повышаться, барометры покажут 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20220831/moskva-1813365664.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40727/60/407276072_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_99e872b497984b3edb807485092a3f54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
В Москве в субботу ожидают переменную облачность без осадков и до 17 градусов тепла