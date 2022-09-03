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В ДНР похоронили сотрудников МЧС, погибших от удара украинских войск - РИА Новости, 03.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/pogibshie-1814272589.html
В ДНР похоронили сотрудников МЧС, погибших от удара украинских войск
В ДНР похоронили сотрудников МЧС, погибших от удара украинских войск - РИА Новости, 03.09.2022
В ДНР похоронили сотрудников МЧС, погибших от удара украинских войск
В ДНР похоронили 13 сотрудников МЧС, погибших 1 сентября в результате удара украинских войск в селе Рубцы Краснолиманского района, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T20:39
2022-09-03T20:39
специальная военная операция на украине
алексей кострубицкий
александр куренков (мчс)
донецкая народная республика
россия
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. В ДНР похоронили 13 сотрудников МЧС, погибших 1 сентября в результате удара украинских войск в селе Рубцы Краснолиманского района, сообщает пресс-служба МЧС ДНР.На протяжении четырех месяцев сотрудники спасательного ведомства ДНР занимались организацией мероприятий по восстановлению жизнеобеспечения в северных освобожденных населенных пунктах: предоставляли жителям продуктовые наборы, питьевую воду, обеспечивали их медицинской помощью, разминировали территории, разбирали завалы и расчищали подъездные пути."Профессия спасателя в наше время является самой мирной и в тоже время самой опасной. Трудно передать словами все горе, которое есть в семьях, которое есть среди нас. Мы потеряли своих самых близких, самых родных. Подло ночью был нанесен ракетный удар. Я уверен, что те, кто к этому причастен, понесут заслуженную кару. Кару и на этой земле, кару и перед Богом", - сказал на прощании глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.По его словам, "семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь".Со своей стороны, заместитель главы МЧС России генерал-полковник Николай Гречушкин передал глубокие соболезнования от имени главы МЧС России генерал-лейтенанта Александра Куренкова."Ежедневно, когда знаешь ту опасность, которой подвергаешься, но, тем не менее, выполняешь свой долг – это является образцом героизма. Это невосполнимая утрата. Пусть земля ребятам будет пухом. Мы будем их помнить и держать на них равнение, брать с них пример", - сказал он .По словам Гречушкина, "дети погибших будут иметь право на поступление в учебные заведения МЧС России без конкурса".По данным пресс-службы МЧС ДНР, в последний путь героев провожали под звуки сирены.
https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html
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алексей кострубицкий, александр куренков (мчс), донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Алексей Кострубицкий, Александр Куренков (МЧС), Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
20:39 03.09.2022
 
В ДНР похоронили сотрудников МЧС, погибших от удара украинских войск

В ДНР похоронили 13 сотрудников МЧС, погибших в результате удара украинских войск

© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в медиабанкОбломки боеприпаса, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Обломки боеприпаса, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа
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Обломки боеприпаса, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. В ДНР похоронили 13 сотрудников МЧС, погибших 1 сентября в результате удара украинских войск в селе Рубцы Краснолиманского района, сообщает пресс-служба МЧС ДНР.
На протяжении четырех месяцев сотрудники спасательного ведомства ДНР занимались организацией мероприятий по восстановлению жизнеобеспечения в северных освобожденных населенных пунктах: предоставляли жителям продуктовые наборы, питьевую воду, обеспечивали их медицинской помощью, разминировали территории, разбирали завалы и расчищали подъездные пути.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
"Профессия спасателя в наше время является самой мирной и в тоже время самой опасной. Трудно передать словами все горе, которое есть в семьях, которое есть среди нас. Мы потеряли своих самых близких, самых родных. Подло ночью был нанесен ракетный удар. Я уверен, что те, кто к этому причастен, понесут заслуженную кару. Кару и на этой земле, кару и перед Богом", - сказал на прощании глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.
По его словам, "семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь".
Со своей стороны, заместитель главы МЧС России генерал-полковник Николай Гречушкин передал глубокие соболезнования от имени главы МЧС России генерал-лейтенанта Александра Куренкова.
"Ежедневно, когда знаешь ту опасность, которой подвергаешься, но, тем не менее, выполняешь свой долг – это является образцом героизма. Это невосполнимая утрата. Пусть земля ребятам будет пухом. Мы будем их помнить и держать на них равнение, брать с них пример", - сказал он .
По словам Гречушкина, "дети погибших будут иметь право на поступление в учебные заведения МЧС России без конкурса".
По данным пресс-службы МЧС ДНР, в последний путь героев провожали под звуки сирены.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей КострубицкийАлександр Куренков (МЧС)Донецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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