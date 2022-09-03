В ДНР похоронили сотрудников МЧС, погибших от удара украинских войск
В ДНР похоронили 13 сотрудников МЧС, погибших в результате удара украинских войск
© РИА Новости / Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в медиабанкОбломки боеприпаса, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Обломки боеприпаса, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. В ДНР похоронили 13 сотрудников МЧС, погибших 1 сентября в результате удара украинских войск в селе Рубцы Краснолиманского района, сообщает пресс-служба МЧС ДНР.
На протяжении четырех месяцев сотрудники спасательного ведомства ДНР занимались организацией мероприятий по восстановлению жизнеобеспечения в северных освобожденных населенных пунктах: предоставляли жителям продуктовые наборы, питьевую воду, обеспечивали их медицинской помощью, разминировали территории, разбирали завалы и расчищали подъездные пути.
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
"Профессия спасателя в наше время является самой мирной и в тоже время самой опасной. Трудно передать словами все горе, которое есть в семьях, которое есть среди нас. Мы потеряли своих самых близких, самых родных. Подло ночью был нанесен ракетный удар. Я уверен, что те, кто к этому причастен, понесут заслуженную кару. Кару и на этой земле, кару и перед Богом", - сказал на прощании глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.
По его словам, "семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь".
Со своей стороны, заместитель главы МЧС России генерал-полковник Николай Гречушкин передал глубокие соболезнования от имени главы МЧС России генерал-лейтенанта Александра Куренкова.
"Ежедневно, когда знаешь ту опасность, которой подвергаешься, но, тем не менее, выполняешь свой долг – это является образцом героизма. Это невосполнимая утрата. Пусть земля ребятам будет пухом. Мы будем их помнить и держать на них равнение, брать с них пример", - сказал он .
По словам Гречушкина, "дети погибших будут иметь право на поступление в учебные заведения МЧС России без конкурса".
По данным пресс-службы МЧС ДНР, в последний путь героев провожали под звуки сирены.