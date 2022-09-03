https://ria.ru/20220903/pogibshie-1814272589.html

В ДНР похоронили сотрудников МЧС, погибших от удара украинских войск

В ДНР похоронили сотрудников МЧС, погибших от удара украинских войск - РИА Новости, 03.09.2022

В ДНР похоронили сотрудников МЧС, погибших от удара украинских войск

В ДНР похоронили 13 сотрудников МЧС, погибших 1 сентября в результате удара украинских войск в селе Рубцы Краснолиманского района, сообщает пресс-служба МЧС... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T20:39

2022-09-03T20:39

2022-09-03T20:39

специальная военная операция на украине

алексей кострубицкий

александр куренков (мчс)

донецкая народная республика

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. В ДНР похоронили 13 сотрудников МЧС, погибших 1 сентября в результате удара украинских войск в селе Рубцы Краснолиманского района, сообщает пресс-служба МЧС ДНР.На протяжении четырех месяцев сотрудники спасательного ведомства ДНР занимались организацией мероприятий по восстановлению жизнеобеспечения в северных освобожденных населенных пунктах: предоставляли жителям продуктовые наборы, питьевую воду, обеспечивали их медицинской помощью, разминировали территории, разбирали завалы и расчищали подъездные пути."Профессия спасателя в наше время является самой мирной и в тоже время самой опасной. Трудно передать словами все горе, которое есть в семьях, которое есть среди нас. Мы потеряли своих самых близких, самых родных. Подло ночью был нанесен ракетный удар. Я уверен, что те, кто к этому причастен, понесут заслуженную кару. Кару и на этой земле, кару и перед Богом", - сказал на прощании глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий.По его словам, "семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь".Со своей стороны, заместитель главы МЧС России генерал-полковник Николай Гречушкин передал глубокие соболезнования от имени главы МЧС России генерал-лейтенанта Александра Куренкова."Ежедневно, когда знаешь ту опасность, которой подвергаешься, но, тем не менее, выполняешь свой долг – это является образцом героизма. Это невосполнимая утрата. Пусть земля ребятам будет пухом. Мы будем их помнить и держать на них равнение, брать с них пример", - сказал он .По словам Гречушкина, "дети погибших будут иметь право на поступление в учебные заведения МЧС России без конкурса".По данным пресс-службы МЧС ДНР, в последний путь героев провожали под звуки сирены.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

алексей кострубицкий, александр куренков (мчс), донецкая народная республика, россия, украина, вооруженные силы украины