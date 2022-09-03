https://ria.ru/20220903/podrazdeleniya-1814220274.html
ВС России поразили 53 украинских артподразделения за сутки
ВС России поразили 53 украинских артподразделения за сутки - РИА Новости, 03.09.2022
ВС России поразили 53 украинских артподразделения за сутки
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 53 украинских артиллерийских подразделения, а также живую силу и... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:07
2022-09-03T14:07
2022-09-03T14:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 53 украинских артиллерийских подразделения, а также живую силу и технику - в 157 районах, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 157 районах", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили 53 украинских артподразделения за сутки
Минобороны: авиация и артиллерия России поразили 53 украинских артподразделения