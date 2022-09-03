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ВС России поразили 53 украинских артподразделения за сутки - РИА Новости, 03.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/podrazdeleniya-1814220274.html
ВС России поразили 53 украинских артподразделения за сутки
ВС России поразили 53 украинских артподразделения за сутки - РИА Новости, 03.09.2022
ВС России поразили 53 украинских артподразделения за сутки
Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 53 украинских артиллерийских подразделения, а также живую силу и... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:07
2022-09-03T14:07
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 53 украинских артиллерийских подразделения, а также живую силу и технику - в 157 районах, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 157 районах", - говорится в документе.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:07 03.09.2022
 
ВС России поразили 53 украинских артподразделения за сутки

Минобороны: авиация и артиллерия России поразили 53 украинских артподразделения

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 53 украинских артиллерийских подразделения, а также живую силу и технику - в 157 районах, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.
"Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 157 районах", - говорится в документе.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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