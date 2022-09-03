https://ria.ru/20220903/podrazdeleniya-1814220274.html

ВС России поразили 53 украинских артподразделения за сутки

ВС России поразили 53 украинских артподразделения за сутки - РИА Новости, 03.09.2022

ВС России поразили 53 украинских артподразделения за сутки

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 53 украинских артиллерийских подразделения, а также живую силу и... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T14:07

2022-09-03T14:07

2022-09-03T14:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 53 украинских артиллерийских подразделения, а также живую силу и технику - в 157 районах, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу."Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 157 районах", - говорится в документе.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)