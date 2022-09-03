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Эрдоган пригрозил Греции последствиями обострения отношений с Анкарой - РИА Новости, 03.09.2022
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Эрдоган пригрозил Греции последствиями обострения отношений с Анкарой
Эрдоган пригрозил Греции последствиями обострения отношений с Анкарой - РИА Новости, 03.09.2022
Эрдоган пригрозил Греции последствиями обострения отношений с Анкарой
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греция заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше" в отношениях с Анкарой. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T16:28
2022-09-03T16:28
в мире
греция
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греция заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше" в отношениях с Анкарой."Греция угрожает нам С-300. Греция, посмотри на историю. Если вы пойдете дальше, цена будет тяжелой, не забывайте Измир", - сказал Эрдоган в ходе выступления на фестивале "ТЕКНОФЕСТ".Турецкие СМИ сообщили ранее, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Как сообщалось, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. Турецкие СМИ сообщили, что, "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы". Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16.Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.
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в мире, греция, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Греция, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
16:28 03.09.2022
 
Эрдоган пригрозил Греции последствиями обострения отношений с Анкарой

Эрдоган пригрозил Греции "тяжелой ценой", если та "пойдет дальше" в отношениях с Турцией

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греция заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше" в отношениях с Анкарой.
"Греция угрожает нам С-300. Греция, посмотри на историю. Если вы пойдете дальше, цена будет тяжелой, не забывайте Измир", - сказал Эрдоган в ходе выступления на фестивале "ТЕКНОФЕСТ".
Турецкие СМИ сообщили ранее, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Как сообщалось, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. Турецкие СМИ сообщили, что, "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы". Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.
Турецкий истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 07:10
СМИ: Греция стремится создать конфликт между Турцией и Западом
 
В миреГрецияТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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