https://ria.ru/20220903/otnosheniya-1814242727.html

Эрдоган пригрозил Греции последствиями обострения отношений с Анкарой

Эрдоган пригрозил Греции последствиями обострения отношений с Анкарой - РИА Новости, 03.09.2022

Эрдоган пригрозил Греции последствиями обострения отношений с Анкарой

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греция заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше" в отношениях с Анкарой. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T16:28

2022-09-03T16:28

2022-09-03T16:28

в мире

греция

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Греция заплатит "тяжелую цену", если "пойдет дальше" в отношениях с Анкарой."Греция угрожает нам С-300. Греция, посмотри на историю. Если вы пойдете дальше, цена будет тяжелой, не забывайте Измир", - сказал Эрдоган в ходе выступления на фестивале "ТЕКНОФЕСТ".Турецкие СМИ сообщили ранее, что греческая сторона задействовала системы ПВО С-300 для захвата и сопровождения турецких F-16. Как сообщалось, этот эпизод произошел 23 августа, турецкие самолеты находились к западу от Родоса на высоте около трех километров. Турецкие СМИ сообщили, что, "несмотря на эти враждебные действия, самолеты выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на свои базы". Источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции о том, что Афины задействовали свои С-300 на Крите против турецких F-16.Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара ожидает объективности от НАТО в связи с задействованием Грецией С-300 в преследовании турецких самолетов. По его словам, Греция игнорирует международное право, добрососедские отношения и дружбу.

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греция

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, греция, турция, реджеп тайип эрдоган