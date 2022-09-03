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Британский депутат назвал возможные сроки применения ядерного оружия

Британский депутат назвал возможные сроки применения ядерного оружия - РИА Новости, 03.09.2022

Британский депутат назвал возможные сроки применения ядерного оружия

В ближайшие десять лет в мире могут применить тактическое ядерное оружие, заявил в эфире Times Radio депутат правящей в Великобритании Консервативной партии... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T04:04

2022-09-03T04:04

2022-09-03T15:41

в мире

уинстон черчилль

лиз трасс

великобритания

тобиас эллвуд

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В ближайшие десять лет в мире могут применить тактическое ядерное оружие, заявил в эфире Times Radio депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд.По его мнению, это связано с ростом напряженности на международной арене.Парламентарий считает, что Великобритания нуждается в "новом Уинстоне Черчилле", который помог бы стране пережить "очень трудное" десятилетие.Глава британского МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, ранее заявила, что будет готова при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия.

https://ria.ru/20220824/zakharova-1811717777.html

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в мире, уинстон черчилль, лиз трасс, великобритания, тобиас эллвуд