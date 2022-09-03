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Британский депутат назвал возможные сроки применения ядерного оружия - РИА Новости, 03.09.2022
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Британский депутат назвал возможные сроки применения ядерного оружия
Британский депутат назвал возможные сроки применения ядерного оружия - РИА Новости, 03.09.2022
Британский депутат назвал возможные сроки применения ядерного оружия
В ближайшие десять лет в мире могут применить тактическое ядерное оружие, заявил в эфире Times Radio депутат правящей в Великобритании Консервативной партии... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T04:04
2022-09-03T15:41
в мире
уинстон черчилль
лиз трасс
великобритания
тобиас эллвуд
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В ближайшие десять лет в мире могут применить тактическое ядерное оружие, заявил в эфире Times Radio депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд.По его мнению, это связано с ростом напряженности на международной арене.Парламентарий считает, что Великобритания нуждается в "новом Уинстоне Черчилле", который помог бы стране пережить "очень трудное" десятилетие.Глава британского МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, ранее заявила, что будет готова при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия.
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в мире, уинстон черчилль, лиз трасс, великобритания, тобиас эллвуд
В мире, Уинстон Черчилль, Лиз Трасс, Великобритания, Тобиас Эллвуд
04:04 03.09.2022 (обновлено: 15:41 03.09.2022)
 
Британский депутат назвал возможные сроки применения ядерного оружия

Британский депутат Эллвуд заявил о риске применения ядерного оружия в ближайшие десять лет

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в медиабанкВестминстерский дворец в Лондоне
Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В ближайшие десять лет в мире могут применить тактическое ядерное оружие, заявил в эфире Times Radio депутат правящей в Великобритании Консервативной партии Тобиас Эллвуд.
По его мнению, это связано с ростом напряженности на международной арене.

"Мы живем в крайне сложное десятилетие. Наш мир изменится. Я полагаю, как бы это страшно ни звучало, что мы увидим применение тактического ядерного оружия в ближайшие десять лет", — допустил Эллвуд.

Парламентарий считает, что Великобритания нуждается в "новом Уинстоне Черчилле", который помог бы стране пережить "очень трудное" десятилетие.
Глава британского МИД Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, ранее заявила, что будет готова при необходимости нажать на кнопку запуска ядерного оружия.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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В миреУинстон ЧерчилльЛиз ТрассВеликобританияТобиас Эллвуд
 
 
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