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При обстреле Донецка повреждены больница и филармония
При обстреле Донецка повреждены больница и филармония - РИА Новости, 03.09.2022
При обстреле Донецка повреждены больница и филармония
Больница, здание местной администрации и академическая филармония получили повреждения в ходе пятничного обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T18:23
2022-09-03T18:23
2022-09-03T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Больница, здание местной администрации и академическая филармония получили повреждения в ходе пятничного обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее в ДНР сообщили о том, что здание Народного Совета ДНР и театр Драмы получили повреждения при обстреле Донецка 2 сентября.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, зафиксированы повреждения ГБУ "Центральная городская клиническая больница №1", консультативно-диагностической поликлиники для детей, здания администрации Ворошиловского района, Донецкой государственной академической филармонии и ресторана "Гуси-лебеди".Также подтверждаются сведения о нанесении урона зданию Аппарата Народного Совета Донецкой Народной Республики и Донецкому государственному академическому музыкально-драматическому театру имени Марка Бровуна.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины
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При обстреле Донецка повреждены больница и филармония
Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле ВСУ Донецка повреждены больница и филармония