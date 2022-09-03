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При обстреле Донецка повреждены больница и филармония

При обстреле Донецка повреждены больница и филармония - РИА Новости, 03.09.2022

При обстреле Донецка повреждены больница и филармония

Больница, здание местной администрации и академическая филармония получили повреждения в ходе пятничного обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T18:23

2022-09-03T18:23

2022-09-03T18:23

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Больница, здание местной администрации и академическая филармония получили повреждения в ходе пятничного обстрела украинскими войсками Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Ранее в ДНР сообщили о том, что здание Народного Совета ДНР и театр Драмы получили повреждения при обстреле Донецка 2 сентября.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, зафиксированы повреждения ГБУ "Центральная городская клиническая больница №1", консультативно-диагностической поликлиники для детей, здания администрации Ворошиловского района, Донецкой государственной академической филармонии и ресторана "Гуси-лебеди".Также подтверждаются сведения о нанесении урона зданию Аппарата Народного Совета Донецкой Народной Республики и Донецкому государственному академическому музыкально-драматическому театру имени Марка Бровуна.

донецкая народная республика

донецк (днр)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины