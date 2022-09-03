https://ria.ru/20220903/obstrel-1814248057.html

Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 42 снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 42 снаряда - РИА Новости, 03.09.2022

Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 42 снаряда

Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 42 снаряда за полтора часа, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T17:05

2022-09-03T17:05

2022-09-03T17:05

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

макеевка

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 42 снаряда за полтора часа, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.20 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 14.40 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров... 15.00 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра... 15.30 - н.п. Дружба - н.п. Горловка (Центрально-Городской р-н): выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Обстрелы Донецка были зафиксированы в 14.00 и 14.15. По Петровскому и Киевскому районам города выпустили 15 снарядов калибром 152 миллиметра и три снаряда 155 миллиметра.В 15.15 украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220903/bayraktary-1814243948.html

горловка

донецк (днр)

макеевка

украина

донецкая народная республика

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в мире, горловка, донецк (днр), макеевка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика