Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 42 снаряда - РИА Новости, 03.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/obstrel-1814248057.html
Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 42 снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 42 снаряда - РИА Новости, 03.09.2022
Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 42 снаряда
Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 42 снаряда за полтора часа, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T17:05
2022-09-03T17:05
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
макеевка
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775776188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d451f833183a1dabcac3c99d8c86f505.jpg
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 42 снаряда за полтора часа, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.20 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 14.40 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров... 15.00 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра... 15.30 - н.п. Дружба - н.п. Горловка (Центрально-Городской р-н): выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Обстрелы Донецка были зафиксированы в 14.00 и 14.15. По Петровскому и Киевскому районам города выпустили 15 снарядов калибром 152 миллиметра и три снаряда 155 миллиметра.В 15.15 украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
https://ria.ru/20220903/bayraktary-1814243948.html
горловка
донецк (днр)
макеевка
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775776188_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_431368155c4d7a9f92e89bee5ea41df3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецк (днр), макеевка, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк (ДНР), Макеевка, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
17:05 03.09.2022
 
Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 42 снаряда

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 42 снаряда

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку, Горловке и Макеевке 42 снаряда за полтора часа, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.20 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 14.40 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров... 15.00 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра... 15.30 - н.п. Дружба - н.п. Горловка (Центрально-Городской р-н): выпущено два снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Обстрелы Донецка были зафиксированы в 14.00 и 14.15. По Петровскому и Киевскому районам города выпустили 15 снарядов калибром 152 миллиметра и три снаряда 155 миллиметра.
В 15.15 украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
16:34
Киев запросил "Байрактары" с устройством для распыления химических веществ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)МакеевкаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала