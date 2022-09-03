https://ria.ru/20220903/obstrel-1814222464.html

Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 03.09.2022

Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Горловку, соседний поселок Зайцево и Ясиноватую, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град" и девять снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T14:26

2022-09-03T14:26

2022-09-03T14:28

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

ясиноватая

зайцево

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, соседний поселок Зайцево и Ясиноватую, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град" и девять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 - н.п. Дылеевка - н.п. Зайцево: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"... 12.35 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 12.55 - н.п. Нелеповка - н.п. Горловка (шахта Комсомолец): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220828/postavki-1812649683.html

https://ria.ru/20220831/oruzhie-1813368741.html

горловка

ясиноватая

зайцево

украина

донецкая народная республика

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в мире, горловка, ясиноватая, зайцево, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика