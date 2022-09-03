Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 03.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/obstrel-1814222464.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 03.09.2022
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку, соседний поселок Зайцево и Ясиноватую, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град" и девять снарядов калибром 152 миллиметра,... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:26
2022-09-03T14:28
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
ясиноватая
зайцево
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147575/06/1475750603_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc308e9f195e47f5f62a8a99be798368.jpg
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, соседний поселок Зайцево и Ясиноватую, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град" и девять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 - н.п. Дылеевка - н.п. Зайцево: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"... 12.35 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 12.55 - н.п. Нелеповка - н.п. Горловка (шахта Комсомолец): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220828/postavki-1812649683.html
https://ria.ru/20220831/oruzhie-1813368741.html
горловка
ясиноватая
зайцево
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147575/06/1475750603_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4dcaa8ff820d7e58e27303f4e5ad16ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, ясиноватая, зайцево, украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Ясиноватая, Зайцево, Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
14:26 03.09.2022 (обновлено: 14:28 03.09.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Ясиноватую в ДНР

В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Ясиноватую из "Града"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск
Последствия обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела Ясиноватой со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, соседний поселок Зайцево и Ясиноватую, выпустив 10 ракет из РСЗО "Град" и девять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11.20 - н.п. Дылеевка - н.п. Зайцево: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"... 12.35 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра... 12.55 - н.п. Нелеповка - н.п. Горловка (шахта Комсомолец): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
Американское оружие для Украины - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
28 августа, 02:07
The Washington Post: США увеличили поставки оружия Украине по морю
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Украинские военнослужащие ведут огонь из 82-мм миномета - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 11:34
Эксперт назвал призывы дать Киеву дальнобойное оружие сотрясанием воздуха
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаЯсиноватаяЗайцевоУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала