https://ria.ru/20220903/niderlandy-1814227183.html
"Я очень боюсь зимы": жители Нидерландов возмущены ростом цен
"Я очень боюсь зимы": жители Нидерландов возмущены ростом цен - РИА Новости, 03.09.2022
"Я очень боюсь зимы": жители Нидерландов возмущены ростом цен
После роста инфляции в Нидерландах резко увеличилась стоимость жизни.
2022-09-03T15:05
2022-09-03T15:05
2022-09-03T15:05
нидерланды
инфляция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814226832_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7fa3f07f5b611e7ffe764b0c6c5a6b20.jpg
Многие жители беспокоятся о постоянном росте цен на электроэнергию. Выросла также стоимость продуктов. Особенно переживают пенсионеры, так как пенсии не индексируются.
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/03/1814226832_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_36eece010e8ac7c06373290fd3060e03.jpg
"Я очень боюсь зимы": жители Нидерландов возмущены ростом цен
После роста инфляции в Нидерландах резко увеличилась стоимость жизни. Многие жители беспокоятся о постоянном росте цен на электроэнергию. Выросла также стоимость продуктов. Особенно переживают пенсионеры, так как пенсии не индексируются.
2022-09-03T15:05
true
PT0M38S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нидерланды, инфляция, видео
Нидерланды, Инфляция
"Я очень боюсь зимы": жители Нидерландов возмущены ростом цен
После роста инфляции в Нидерландах резко увеличилась стоимость жизни.
2022-09-03T15:05
true
PT0M38S
"Я очень боюсь зимы": жители Нидерландов возмущены ростом цен
После роста инфляции в Нидерландах резко увеличилась стоимость жизни.
Многие жители беспокоятся о постоянном росте цен на электроэнергию. Выросла также стоимость продуктов. Особенно переживают пенсионеры, так как пенсии не индексируются.