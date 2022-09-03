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"Я очень боюсь зимы": жители Нидерландов возмущены ростом цен - РИА Новости, 03.09.2022
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"Я очень боюсь зимы": жители Нидерландов возмущены ростом цен
"Я очень боюсь зимы": жители Нидерландов возмущены ростом цен - РИА Новости, 03.09.2022
"Я очень боюсь зимы": жители Нидерландов возмущены ростом цен
После роста инфляции в Нидерландах резко увеличилась стоимость жизни.
2022-09-03T15:05
2022-09-03T15:05
нидерланды
инфляция
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Многие жители беспокоятся о постоянном росте цен на электроэнергию. Выросла также стоимость продуктов. Особенно переживают пенсионеры, так как пенсии не индексируются.
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353
60
353
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"Я очень боюсь зимы": жители Нидерландов возмущены ростом цен
После роста инфляции в Нидерландах резко увеличилась стоимость жизни. Многие жители беспокоятся о постоянном росте цен на электроэнергию. Выросла также стоимость продуктов. Особенно переживают пенсионеры, так как пенсии не индексируются.
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нидерланды, инфляция, видео
Нидерланды, Инфляция
"Я очень боюсь зимы": жители Нидерландов возмущены ростом цен
После роста инфляции в Нидерландах резко увеличилась стоимость жизни.
2022-09-03T15:05
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15:05 03.09.2022
 

"Я очень боюсь зимы": жители Нидерландов возмущены ростом цен

Читать ria.ru в
После роста инфляции в Нидерландах резко увеличилась стоимость жизни.
Многие жители беспокоятся о постоянном росте цен на электроэнергию. Выросла также стоимость продуктов. Особенно переживают пенсионеры, так как пенсии не индексируются.
 
НидерландыИнфляция
 
 
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