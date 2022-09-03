https://ria.ru/20220903/niderlandy-1814227183.html

"Я очень боюсь зимы": жители Нидерландов возмущены ростом цен

"Я очень боюсь зимы": жители Нидерландов возмущены ростом цен - РИА Новости, 03.09.2022

"Я очень боюсь зимы": жители Нидерландов возмущены ростом цен

После роста инфляции в Нидерландах резко увеличилась стоимость жизни.

2022-09-03T15:05

2022-09-03T15:05

2022-09-03T15:05

нидерланды

инфляция

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Многие жители беспокоятся о постоянном росте цен на электроэнергию. Выросла также стоимость продуктов. Особенно переживают пенсионеры, так как пенсии не индексируются.

нидерланды

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2022

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"Я очень боюсь зимы": жители Нидерландов возмущены ростом цен После роста инфляции в Нидерландах резко увеличилась стоимость жизни. Многие жители беспокоятся о постоянном росте цен на электроэнергию. Выросла также стоимость продуктов. Особенно переживают пенсионеры, так как пенсии не индексируются. 2022-09-03T15:05 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нидерланды, инфляция, видео