В Германии выразили опасения из-за неонацистов, которые вернутся с Украины
В Германии "левые" опасаются, что вернувшиеся с Украины неонацисты станут угрозой обществу
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Реальное число немецких правых экстремистов, которые отправились на Украину, выше, чем об этом говорится в официальных данных правительства ФРГ, в любом случае, если неонацисты вернутся в Германию с боевым опытом и, возможно, оружием, это создаст опасность для общества, считает депутат бундестага Мартина Реннер ("Левые").
По данным Министерства внутренних дел ФРГ, с 24 февраля этого года на Украину выехали 26 немецких правых экстремистов, об этом говорится в ответе федерального правительства на запрос парламентской группы "Левые" в бундестаге, на который ссылается немецкий новостной портал RND.
В заявлении также говорится, что есть реальные признаки того, что часть из этих людей намерена принять участие в боевых действиях. Однако, по мнению депутата бундестага Мартины Реннер, "реальное число" неонацистов, покинувших Германию, выше, чем официальные данные.
"Независимо от этого, существует опасность для общественной безопасности Германии, если неонацисты вернутся из Украины с боевым опытом и, возможно, оружием и боеприпасами", - сказала изданию Реннер.