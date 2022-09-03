15:52 03.09.2022 (обновлено: 16:55 03.09.2022)
"Несет отчаянием": в США раскритиковали идею лимита цен на нефть из России
Читатели WSJ раскритиковали идею G7 о введении предельных цен на нефть из России
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения в Альметьевском районе Республики Татарстан
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Заявления американского Минфина о необходимости для стран "Большой семерки" ввести потолок цен на российскую нефть не нашли отклика у читателей газеты The Wall Street Journal. Они отметили, что попытка ограничить цену на российскую нефть обернется неконтролируемым ростом цен на топливо, а власти США, лоббирующие в странах G7 такое решение, понесут за это ответственность.
"Было ли когда-нибудь такое, чтобы ограничение цен, навязанное правительством, работало? Упс. Я забыл, что одна политическая партия не изучает историю", — считает Tony P.
"Классическое глупое академическое пустозвонство, имеющее примерно столько же достоинств, сколько попытка заморозить любую другую цену по указке. Как выразился Джефф Безос, ваша маржа — моя возможность. Китайцы вступят в дело и предоставят России все услуги под ключ — доставку, страхование, все работы — по цене "издержки плюс", потому что они нуждаются в нефти", — уверен Jim McCreary.
"Эта идея с потолком цен — глупее не придумаешь. Она никогда не сработает и только заставит G7 выглядеть еще глупее, если сейчас это вообще возможно. Откровенно говоря, от таких идей несет отчаянием. Запад уже полностью изолирован в своем противостоянии с Россией. Никто в мире больше не присоединился к санкциям. Не присоединятся они и к этому глупому "потолку цен". Потому что это будет означать, что Западу придется обходиться без российской нефти, а никто не хочет платить 300 долларов за баррель", — высказался Ig Bris.
"Объясните, как это вообще должно сработать. Я думаю, что арсенал наличных в России и сокращение добычи на пять миллионов компенсируется ростом мировых цен. Понимает ли G7, что нефть — крупнейший товарный рынок и пытаться установить контроль над ценами — все равно что накладывать пластырь на сложный перелом?" — поинтересовался Jordan Pine.
"У меня идея значительно лучше: давайте наложим ограничения на Байдена", — предложил Marc Siste.
"Глупость Запада вышла на другой уровень. В каждой статье WSJ обвиняет в росте цен на нефть Россию. Нет, причина — санкции, введенные западными правительствами. Запад причиняет вред своим гражданам из-за санкций (вроде-как-скоро-эмбарго), с которыми многие не согласны. Санкции вредят только нам, а русские смеются над нами. Я нахожусь на том этапе, когда мне все равно, кто кандидат. Если он скажет: "Я отменю санкции и пообещаю нейтралитет в украинском конфликте", то я за него проголосую. Кроме того, на данный момент я болею за Россию. И я никогда не думал, что напишу это", — признался Jared lopez.
Главы министерств финансов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе. Как заявила в этой связи глава Минфина США Джанет Йеллен, такой шаг призван "ускорить деградацию" российской экономики.