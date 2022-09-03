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"Несет отчаянием": в США раскритиковали идею лимита цен на нефть из России - РИА Новости, 03.09.2022
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"Несет отчаянием": в США раскритиковали идею лимита цен на нефть из России
"Несет отчаянием": в США раскритиковали идею лимита цен на нефть из России - РИА Новости, 03.09.2022
"Несет отчаянием": в США раскритиковали идею лимита цен на нефть из России
Заявления американского Минфина о необходимости для стран "Большой семерки" ввести потолок цен на российскую нефть не нашли отклика у читателей газеты The Wall... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T15:52
2022-09-03T16:55
в мире
экономика
цены на нефть
джефф безос
джанет йеллен
россия
сша
великобритания
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Заявления американского Минфина о необходимости для стран "Большой семерки" ввести потолок цен на российскую нефть не нашли отклика у читателей газеты The Wall Street Journal. Они отметили, что попытка ограничить цену на российскую нефть обернется неконтролируемым ростом цен на топливо, а власти США, лоббирующие в странах G7 такое решение, понесут за это ответственность."Было ли когда-нибудь такое, чтобы ограничение цен, навязанное правительством, работало? Упс. Я забыл, что одна политическая партия не изучает историю", — считает Tony P."Классическое глупое академическое пустозвонство, имеющее примерно столько же достоинств, сколько попытка заморозить любую другую цену по указке. Как выразился Джефф Безос, ваша маржа — моя возможность. Китайцы вступят в дело и предоставят России все услуги под ключ — доставку, страхование, все работы — по цене "издержки плюс", потому что они нуждаются в нефти", — уверен Jim McCreary."Объясните, как это вообще должно сработать. Я думаю, что арсенал наличных в России и сокращение добычи на пять миллионов компенсируется ростом мировых цен. Понимает ли G7, что нефть — крупнейший товарный рынок и пытаться установить контроль над ценами — все равно что накладывать пластырь на сложный перелом?" — поинтересовался Jordan Pine."Глупость Запада вышла на другой уровень. В каждой статье WSJ обвиняет в росте цен на нефть Россию. Нет, причина — санкции, введенные западными правительствами. Запад причиняет вред своим гражданам из-за санкций (вроде-как-скоро-эмбарго), с которыми многие не согласны. Санкции вредят только нам, а русские смеются над нами. Я нахожусь на том этапе, когда мне все равно, кто кандидат. Если он скажет: "Я отменю санкции и пообещаю нейтралитет в украинском конфликте", то я за него проголосую. Кроме того, на данный момент я болею за Россию. И я никогда не думал, что напишу это", — признался Jared lopez.Главы министерств финансов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе. Как заявила в этой связи глава Минфина США Джанет Йеллен, такой шаг призван "ускорить деградацию" российской экономики.
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в мире, экономика, цены на нефть, джефф безос, джанет йеллен, россия, сша, великобритания, министерство финансов сша, g7, санкции в отношении россии
В мире, Экономика, Цены на нефть, Джефф Безос, Джанет Йеллен, Россия, США, Великобритания, Министерство финансов США, G7, Санкции в отношении России
15:52 03.09.2022 (обновлено: 16:55 03.09.2022)
 
"Несет отчаянием": в США раскритиковали идею лимита цен на нефть из России

Читатели WSJ раскритиковали идею G7 о введении предельных цен на нефть из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки неподалеку от Ямашинского сельского поселения в Альметьевском районе Республики Татарстан
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Заявления американского Минфина о необходимости для стран "Большой семерки" ввести потолок цен на российскую нефть не нашли отклика у читателей газеты The Wall Street Journal. Они отметили, что попытка ограничить цену на российскую нефть обернется неконтролируемым ростом цен на топливо, а власти США, лоббирующие в странах G7 такое решение, понесут за это ответственность.
"Было ли когда-нибудь такое, чтобы ограничение цен, навязанное правительством, работало? Упс. Я забыл, что одна политическая партия не изучает историю", — считает Tony P.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 22:11
Российский бюджет не пострадает от лимитов на цены на нефть, заявил эксперт
"Классическое глупое академическое пустозвонство, имеющее примерно столько же достоинств, сколько попытка заморозить любую другую цену по указке. Как выразился Джефф Безос, ваша маржа — моя возможность. Китайцы вступят в дело и предоставят России все услуги под ключ — доставку, страхование, все работы — по цене "издержки плюс", потому что они нуждаются в нефти", — уверен Jim McCreary.

"Эта идея с потолком цен — глупее не придумаешь. Она никогда не сработает и только заставит G7 выглядеть еще глупее, если сейчас это вообще возможно. Откровенно говоря, от таких идей несет отчаянием. Запад уже полностью изолирован в своем противостоянии с Россией. Никто в мире больше не присоединился к санкциям. Не присоединятся они и к этому глупому "потолку цен". Потому что это будет означать, что Западу придется обходиться без российской нефти, а никто не хочет платить 300 долларов за баррель", — высказался Ig Bris.

"Объясните, как это вообще должно сработать. Я думаю, что арсенал наличных в России и сокращение добычи на пять миллионов компенсируется ростом мировых цен. Понимает ли G7, что нефть — крупнейший товарный рынок и пытаться установить контроль над ценами — все равно что накладывать пластырь на сложный перелом?" — поинтересовался Jordan Pine.
"У меня идея значительно лучше: давайте наложим ограничения на Байдена", — предложил Marc Siste.
"Глупость Запада вышла на другой уровень. В каждой статье WSJ обвиняет в росте цен на нефть Россию. Нет, причина — санкции, введенные западными правительствами. Запад причиняет вред своим гражданам из-за санкций (вроде-как-скоро-эмбарго), с которыми многие не согласны. Санкции вредят только нам, а русские смеются над нами. Я нахожусь на том этапе, когда мне все равно, кто кандидат. Если он скажет: "Я отменю санкции и пообещаю нейтралитет в украинском конфликте", то я за него проголосую. Кроме того, на данный момент я болею за Россию. И я никогда не думал, что напишу это", — признался Jared lopez.
Главы министерств финансов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе. Как заявила в этой связи глава Минфина США Джанет Йеллен, такой шаг призван "ускорить деградацию" российской экономики.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 19:41
СМИ раскрыли детали договоренностей G7 о лимите цен на российскую нефть
 
В миреЭкономикаЦены на нефтьДжефф БезосДжанет ЙелленРоссияСШАВеликобританияМинистерство финансов СШАG7Санкции в отношении России
 
 
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