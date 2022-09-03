https://ria.ru/20220903/neft-1814233979.html

"Несет отчаянием": в США раскритиковали идею лимита цен на нефть из России

"Несет отчаянием": в США раскритиковали идею лимита цен на нефть из России - РИА Новости, 03.09.2022

"Несет отчаянием": в США раскритиковали идею лимита цен на нефть из России

Заявления американского Минфина о необходимости для стран "Большой семерки" ввести потолок цен на российскую нефть не нашли отклика у читателей газеты The Wall... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:52

2022-09-03T15:52

2022-09-03T16:55

в мире

экономика

цены на нефть

джефф безос

джанет йеллен

россия

сша

великобритания

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Заявления американского Минфина о необходимости для стран "Большой семерки" ввести потолок цен на российскую нефть не нашли отклика у читателей газеты The Wall Street Journal. Они отметили, что попытка ограничить цену на российскую нефть обернется неконтролируемым ростом цен на топливо, а власти США, лоббирующие в странах G7 такое решение, понесут за это ответственность."Было ли когда-нибудь такое, чтобы ограничение цен, навязанное правительством, работало? Упс. Я забыл, что одна политическая партия не изучает историю", — считает Tony P."Классическое глупое академическое пустозвонство, имеющее примерно столько же достоинств, сколько попытка заморозить любую другую цену по указке. Как выразился Джефф Безос, ваша маржа — моя возможность. Китайцы вступят в дело и предоставят России все услуги под ключ — доставку, страхование, все работы — по цене "издержки плюс", потому что они нуждаются в нефти", — уверен Jim McCreary."Объясните, как это вообще должно сработать. Я думаю, что арсенал наличных в России и сокращение добычи на пять миллионов компенсируется ростом мировых цен. Понимает ли G7, что нефть — крупнейший товарный рынок и пытаться установить контроль над ценами — все равно что накладывать пластырь на сложный перелом?" — поинтересовался Jordan Pine."Глупость Запада вышла на другой уровень. В каждой статье WSJ обвиняет в росте цен на нефть Россию. Нет, причина — санкции, введенные западными правительствами. Запад причиняет вред своим гражданам из-за санкций (вроде-как-скоро-эмбарго), с которыми многие не согласны. Санкции вредят только нам, а русские смеются над нами. Я нахожусь на том этапе, когда мне все равно, кто кандидат. Если он скажет: "Я отменю санкции и пообещаю нейтралитет в украинском конфликте", то я за него проголосую. Кроме того, на данный момент я болею за Россию. И я никогда не думал, что напишу это", — признался Jared lopez.Главы министерств финансов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе. Как заявила в этой связи глава Минфина США Джанет Йеллен, такой шаг призван "ускорить деградацию" российской экономики.

https://ria.ru/20220902/neft-1814155760.html

https://ria.ru/20220902/neft-1814129396.html

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сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, джефф безос, джанет йеллен, россия, сша, великобритания, министерство финансов сша, g7, санкции в отношении россии