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Индейцы навахо пригрозили властям США судом в случае новых разработок урана - РИА Новости, 03.09.2022
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Индейцы навахо пригрозили властям США судом в случае новых разработок урана
Индейцы навахо пригрозили властям США судом в случае новых разработок урана - РИА Новости, 03.09.2022
Индейцы навахо пригрозили властям США судом в случае новых разработок урана
Племя навахо намерено подать в суд на власти США в случае выдачи новых лицензий на добычу урана на его территории, рассказал в интервью РИА Новости президент... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T09:18
2022-09-03T15:41
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Племя навахо намерено подать в суд на власти США в случае выдачи новых лицензий на добычу урана на его территории, рассказал в интервью РИА Новости президент племени Джонатан Нез."Федеральное правительство добывало уран на нашей земле и никогда не требовало от компаний-добытчиков нести ответственность за то, чтобы они убирали последствия добычи. Это их ответственность", - сказал Нез, подчеркнув, что в случае выдачи новых лицензий на добычу племя готово подать иск против федеральных властей.Сегодня, по словам главы крупнейшего в США индейского племени, на его территории расположены более 500 урановых шахт, при этом лишь незначительная их часть прошла необходимую очистку. Он отмечает, что администрация Джо Байдена прилагает усилия к ликвидации этой проблемы, а также последствиям, которые испытывают на себе жители навахо. Так, в июне президент на два года продлил закон, который позволяет представителям навахо лоббировать свои интересы по ликвидации последствий связанной с добычей урана радиации. "На то, чтобы законодатели и члены администрации осознали влияние урана для племени Навахо, потребуется время, и конечный итог для нас - очистить все 500 урановых шахт и построить больницы для больных раком на своей территории", - рассказал Нез.В 2005 году руководство племени навахо наложило запрет на ведение урановых разработок на своей территории.Навахо - крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, охватывающие территорию штатов Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей племени навахо приближается к 400 тысячам.
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в мире, джо байден, сша, аризона, нью-мексико
В мире, Джо Байден, США, Аризона, Нью-Мексико
09:18 03.09.2022 (обновлено: 15:41 03.09.2022)
 
Индейцы навахо пригрозили властям США судом в случае новых разработок урана

Индейцы навахо пригрозили властям США судом при выдаче новых лицензий на добычу урана

© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана
Центрифуги на заводе по обогащению урана - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Центрифуги на заводе по обогащению урана. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Племя навахо намерено подать в суд на власти США в случае выдачи новых лицензий на добычу урана на его территории, рассказал в интервью РИА Новости президент племени Джонатан Нез.
"Федеральное правительство добывало уран на нашей земле и никогда не требовало от компаний-добытчиков нести ответственность за то, чтобы они убирали последствия добычи. Это их ответственность", - сказал Нез, подчеркнув, что в случае выдачи новых лицензий на добычу племя готово подать иск против федеральных властей.
Сегодня, по словам главы крупнейшего в США индейского племени, на его территории расположены более 500 урановых шахт, при этом лишь незначительная их часть прошла необходимую очистку. Он отмечает, что администрация Джо Байдена прилагает усилия к ликвидации этой проблемы, а также последствиям, которые испытывают на себе жители навахо. Так, в июне президент на два года продлил закон, который позволяет представителям навахо лоббировать свои интересы по ликвидации последствий связанной с добычей урана радиации. "На то, чтобы законодатели и члены администрации осознали влияние урана для племени Навахо, потребуется время, и конечный итог для нас - очистить все 500 урановых шахт и построить больницы для больных раком на своей территории", - рассказал Нез.
В 2005 году руководство племени навахо наложило запрет на ведение урановых разработок на своей территории.
Навахо - крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, охватывающие территорию штатов Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей племени навахо приближается к 400 тысячам.
Часть ускорителя - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
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В миреДжо БайденСШААризонаНью-Мексико
 
 
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