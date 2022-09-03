09:18 03.09.2022 (обновлено: 15:41 03.09.2022)
Индейцы навахо пригрозили властям США судом в случае новых разработок урана
Индейцы навахо пригрозили властям США судом при выдаче новых лицензий на добычу урана
© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Центрифуги на заводе по обогащению урана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости. Племя навахо намерено подать в суд на власти США в случае выдачи новых лицензий на добычу урана на его территории, рассказал в интервью РИА Новости президент племени Джонатан Нез.
"Федеральное правительство добывало уран на нашей земле и никогда не требовало от компаний-добытчиков нести ответственность за то, чтобы они убирали последствия добычи. Это их ответственность", - сказал Нез, подчеркнув, что в случае выдачи новых лицензий на добычу племя готово подать иск против федеральных властей.
Сегодня, по словам главы крупнейшего в США индейского племени, на его территории расположены более 500 урановых шахт, при этом лишь незначительная их часть прошла необходимую очистку. Он отмечает, что администрация Джо Байдена прилагает усилия к ликвидации этой проблемы, а также последствиям, которые испытывают на себе жители навахо. Так, в июне президент на два года продлил закон, который позволяет представителям навахо лоббировать свои интересы по ликвидации последствий связанной с добычей урана радиации. "На то, чтобы законодатели и члены администрации осознали влияние урана для племени Навахо, потребуется время, и конечный итог для нас - очистить все 500 урановых шахт и построить больницы для больных раком на своей территории", - рассказал Нез.
В 2005 году руководство племени навахо наложило запрет на ведение урановых разработок на своей территории.
Навахо - крупнейшее индейское племя в США, оно занимает территорию в 70 тысяч квадратных километров, охватывающие территорию штатов Аризона, Нью-Мексико и Юта. По последним данным, число официально зарегистрированных представителей племени навахо приближается к 400 тысячам.