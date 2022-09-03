Под Екатеринбургом мужчина напал с ножом на школьницу
Под Екатеринбургом мужчина напал с ножом на 16-летнюю школьницу
Сотрудник полиции России. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Молодой человек напал на 16-летнюю школьницу в поселке Исток под Екатеринбургом, девушка в тяжелом состоянии, сообщает центральный аппарат СК РФ.
"Шестнадцатилетнюю школьницу из поселка Исток под Екатеринбургом в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение после нападения молодого человека. СУСК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство из хулиганских побуждений. Председатель СК поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на школьницу в Свердловской области", - говорится в сообщении.
По информации регионального главка МВД, сообщение о происшествии поступило в полицию от бригады скорой помощи в пятницу в 15.25 (13.25 мск). Нападавшим оказался молодой человек из соседнего города Березовский Свердловской области, сейчас он находится под стражей. Орудие преступления, большой кухонный нож, правоохранители изъяли, отметили в пресс-службе.
"Преступление было раскрыто сотрудниками по горячим следам, на розыск подозреваемого были брошены все наряды, находившиеся в тот момент на службе. Микрорайон был оцеплен, в итоге злоумышленнику скрыться и "залечь на дно" не удалось. Пострадавшая 16-летняя девушка с множественными ранениями находится в реанимации", - добавили в ведомстве.
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