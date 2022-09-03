https://ria.ru/20220903/napadenie-1814233387.html

Под Екатеринбургом мужчина напал с ножом на школьницу

Под Екатеринбургом мужчина напал с ножом на школьницу - РИА Новости, 03.09.2022

Под Екатеринбургом мужчина напал с ножом на школьницу

Молодой человек напал на 16-летнюю школьницу в поселке Исток под Екатеринбургом, девушка в тяжелом состоянии, сообщает центральный аппарат СК РФ. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:48

2022-09-03T15:48

2022-09-03T15:48

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен - РИА Новости. Молодой человек напал на 16-летнюю школьницу в поселке Исток под Екатеринбургом, девушка в тяжелом состоянии, сообщает центральный аппарат СК РФ."Шестнадцатилетнюю школьницу из поселка Исток под Екатеринбургом в тяжелом состоянии госпитализировали в медучреждение после нападения молодого человека. СУСК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство из хулиганских побуждений. Председатель СК поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту нападения на школьницу в Свердловской области", - говорится в сообщении.По информации регионального главка МВД, сообщение о происшествии поступило в полицию от бригады скорой помощи в пятницу в 15.25 (13.25 мск). Нападавшим оказался молодой человек из соседнего города Березовский Свердловской области, сейчас он находится под стражей. Орудие преступления, большой кухонный нож, правоохранители изъяли, отметили в пресс-службе."Преступление было раскрыто сотрудниками по горячим следам, на розыск подозреваемого были брошены все наряды, находившиеся в тот момент на службе. Микрорайон был оцеплен, в итоге злоумышленнику скрыться и "залечь на дно" не удалось. Пострадавшая 16-летняя девушка с множественными ранениями находится в реанимации", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220829/iturup-1812782520.html

екатеринбург

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, следственный комитет россии (ск рф)