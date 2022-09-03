Глава военного правительства Мьянмы примет участие в ВЭФ
Глава военного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн примет участие в ВЭФ во Владивостоке
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанк Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн
Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. Архивное фото
БАНГКОК, 3 сен – РИА Новости. Председатель Государственного административного совета (военного правительства) Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, говорится в заявлении пресс-службы военных властей Мьянмы, которое опубликовано в субботу.
"По приглашению Восточного экономического форума правительства Российской Федерации председатель Государственного административного совета (ГАС) и премьер-министр Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн в ближайшее время посетит Россию с визитом", - говорится в заявлении.
"В ходе визита председатель ГАС примет участие в Седьмом Восточном экономическом форуме – 2022, который пройдет с 5 по 8 сентября в городе Владивостоке, Российская Федерация, и проведет переговоры с официальными лицами правительства РФ в целях дальнейшего цементирования сотрудничества и дружественных связей в экономике и всех других секторах между правительствами и народами двух стран", - также говорится в документе.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.