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Глава военного правительства Мьянмы примет участие в ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2022
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Глава военного правительства Мьянмы примет участие в ВЭФ
Глава военного правительства Мьянмы примет участие в ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2022
Глава военного правительства Мьянмы примет участие в ВЭФ
Председатель Государственного административного совета (военного правительства) Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн примет участие в Восточном экономическом... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:23
2022-09-03T14:23
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
мин аун хлайн
мьянма
владивосток
россия
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БАНГКОК, 3 сен – РИА Новости. Председатель Государственного административного совета (военного правительства) Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, говорится в заявлении пресс-службы военных властей Мьянмы, которое опубликовано в субботу."По приглашению Восточного экономического форума правительства Российской Федерации председатель Государственного административного совета (ГАС) и премьер-министр Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн в ближайшее время посетит Россию с визитом", - говорится в заявлении."В ходе визита председатель ГАС примет участие в Седьмом Восточном экономическом форуме – 2022, который пройдет с 5 по 8 сентября в городе Владивостоке, Российская Федерация, и проведет переговоры с официальными лицами правительства РФ в целях дальнейшего цементирования сотрудничества и дружественных связей в экономике и всех других секторах между правительствами и народами двух стран", - также говорится в документе.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), мин аун хлайн, мьянма, владивосток, россия
ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Мин Аун Хлайн, Мьянма, Владивосток, Россия
14:23 03.09.2022
 
Глава военного правительства Мьянмы примет участие в ВЭФ

Глава военного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн примет участие в ВЭФ во Владивостоке

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанк Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн
 Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн. Архивное фото
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БАНГКОК, 3 сен – РИА Новости. Председатель Государственного административного совета (военного правительства) Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, говорится в заявлении пресс-службы военных властей Мьянмы, которое опубликовано в субботу.
"По приглашению Восточного экономического форума правительства Российской Федерации председатель Государственного административного совета (ГАС) и премьер-министр Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн в ближайшее время посетит Россию с визитом", - говорится в заявлении.
"В ходе визита председатель ГАС примет участие в Седьмом Восточном экономическом форуме – 2022, который пройдет с 5 по 8 сентября в городе Владивостоке, Российская Федерация, и проведет переговоры с официальными лицами правительства РФ в целях дальнейшего цементирования сотрудничества и дружественных связей в экономике и всех других секторах между правительствами и народами двух стран", - также говорится в документе.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время научно-практического форума в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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ВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Мин Аун ХлайнМьянмаВладивостокРоссия
 
 
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