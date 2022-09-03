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Глава военного правительства Мьянмы примет участие в ВЭФ

Глава военного правительства Мьянмы примет участие в ВЭФ - РИА Новости, 03.09.2022

Глава военного правительства Мьянмы примет участие в ВЭФ

Председатель Государственного административного совета (военного правительства) Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн примет участие в Восточном экономическом... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T14:23

2022-09-03T14:23

2022-09-03T14:23

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

мин аун хлайн

мьянма

владивосток

россия

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БАНГКОК, 3 сен – РИА Новости. Председатель Государственного административного совета (военного правительства) Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке, говорится в заявлении пресс-службы военных властей Мьянмы, которое опубликовано в субботу."По приглашению Восточного экономического форума правительства Российской Федерации председатель Государственного административного совета (ГАС) и премьер-министр Мьянмы старший генерал Мин Аун Хлайн в ближайшее время посетит Россию с визитом", - говорится в заявлении."В ходе визита председатель ГАС примет участие в Седьмом Восточном экономическом форуме – 2022, который пройдет с 5 по 8 сентября в городе Владивостоке, Российская Федерация, и проведет переговоры с официальными лицами правительства РФ в целях дальнейшего цементирования сотрудничества и дружественных связей в экономике и всех других секторах между правительствами и народами двух стран", - также говорится в документе.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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мьянма

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), мин аун хлайн, мьянма, владивосток, россия