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"Западные политиканы" хотят дезинтеграции России, заявил Медведев - РИА Новости, 03.09.2022
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"Западные политиканы" хотят дезинтеграции России, заявил Медведев
"Западные политиканы" хотят дезинтеграции России, заявил Медведев - РИА Новости, 03.09.2022
"Западные политиканы" хотят дезинтеграции России, заявил Медведев
Западные политики и аналитики стремятся подтолкнуть Россию к распаду, пользуясь событиями на Украине, написал в Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T11:10
2022-09-03T15:11
россия
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Западные политики и аналитики стремятся подтолкнуть Россию к распаду, пользуясь событиями на Украине, написал в Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.В своем посте политик напомнил, как на излете советской власти произошло "моментальное разрушение государственных институтов". По его словам, именно такая деградация запускает необратимый процесс распада государства."Почему я вспомнил об этом? Смотрю, как заокеанские аналитики снова дрожащими руками пишут про неизбежность смерти всех империй. А многие западные политиканы громко говорят об этом вслух. Мол, испанская империя распалась, английская империя распалась, другие тоже закончили свой век. А Россия — нет, даже несмотря на кончину Союза ССР. Это, типа, плохо. Поэтому надо всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции, пользуясь военным конфликтом на Украине", — говорится в публикации.Запад, по мнению Медведева, хочет сделать все, чтобы государственные институты перестали работать, а страна лишилась эффективного управления, как это было в 1991 году. Цель — устранение России с политического поля.Зампред Совбеза назвал такие рассуждения "грязными мечтами англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства" и думающих о том, "как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части".При всей разнице оценок поведения властей СССР и России того времени им удалось сохранить ядерный арсенал страны, и это — "лучшая гарантия сохранения Великой России", заключил Медведев.
https://radiosputnik.ria.ru/20220830/evrosoyuz-1813257292.html
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россия, в мире, дмитрий медведев
Россия, В мире, Дмитрий Медведев
11:10 03.09.2022 (обновлено: 15:11 03.09.2022)
 
"Западные политиканы" хотят дезинтеграции России, заявил Медведев

Зампред Совбеза Медведев назвал ядерное оружие лучшей гарантией сохранения России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Западные политики и аналитики стремятся подтолкнуть Россию к распаду, пользуясь событиями на Украине, написал в Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
В своем посте политик напомнил, как на излете советской власти произошло "моментальное разрушение государственных институтов". По его словам, именно такая деградация запускает необратимый процесс распада государства.
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"Почему я вспомнил об этом? Смотрю, как заокеанские аналитики снова дрожащими руками пишут про неизбежность смерти всех империй. А многие западные политиканы громко говорят об этом вслух. Мол, испанская империя распалась, английская империя распалась, другие тоже закончили свой век. А Россия — нет, даже несмотря на кончину Союза ССР. Это, типа, плохо. Поэтому надо всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции, пользуясь военным конфликтом на Украине", — говорится в публикации.
Запад, по мнению Медведева, хочет сделать все, чтобы государственные институты перестали работать, а страна лишилась эффективного управления, как это было в 1991 году. Цель — устранение России с политического поля.
Зампред Совбеза назвал такие рассуждения "грязными мечтами англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства" и думающих о том, "как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части".
"Но такие попытки действительно крайне опасны. Их нельзя недооценивать. Как и другое. Эти "мечтатели" умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы — всегда шахматная игра со Смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества", — подчеркнул политик.
При всей разнице оценок поведения властей СССР и России того времени им удалось сохранить ядерный арсенал страны, и это — "лучшая гарантия сохранения Великой России", заключил Медведев.
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