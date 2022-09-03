https://ria.ru/20220903/medvedev-1814195369.html

"Западные политиканы" хотят дезинтеграции России, заявил Медведев

"Западные политиканы" хотят дезинтеграции России, заявил Медведев - РИА Новости, 03.09.2022

"Западные политиканы" хотят дезинтеграции России, заявил Медведев

Западные политики и аналитики стремятся подтолкнуть Россию к распаду, пользуясь событиями на Украине, написал в Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T11:10

2022-09-03T11:10

2022-09-03T15:11

россия

в мире

дмитрий медведев

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Западные политики и аналитики стремятся подтолкнуть Россию к распаду, пользуясь событиями на Украине, написал в Telegram-канале зампред Совбеза Дмитрий Медведев.В своем посте политик напомнил, как на излете советской власти произошло "моментальное разрушение государственных институтов". По его словам, именно такая деградация запускает необратимый процесс распада государства."Почему я вспомнил об этом? Смотрю, как заокеанские аналитики снова дрожащими руками пишут про неизбежность смерти всех империй. А многие западные политиканы громко говорят об этом вслух. Мол, испанская империя распалась, английская империя распалась, другие тоже закончили свой век. А Россия — нет, даже несмотря на кончину Союза ССР. Это, типа, плохо. Поэтому надо всеми силами подтолкнуть нашу страну к новому витку дезинтеграции, пользуясь военным конфликтом на Украине", — говорится в публикации.Запад, по мнению Медведева, хочет сделать все, чтобы государственные институты перестали работать, а страна лишилась эффективного управления, как это было в 1991 году. Цель — устранение России с политического поля.Зампред Совбеза назвал такие рассуждения "грязными мечтами англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства" и думающих о том, "как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части".При всей разнице оценок поведения властей СССР и России того времени им удалось сохранить ядерный арсенал страны, и это — "лучшая гарантия сохранения Великой России", заключил Медведев.

https://radiosputnik.ria.ru/20220830/evrosoyuz-1813257292.html

https://ria.ru/20220828/gaz-1812697568.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, дмитрий медведев