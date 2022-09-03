https://ria.ru/20220903/koronavirus-1814196063.html
В Москве за сутки госпитализировали 294 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 294 человека с COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 294 человека с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 6634 случая COVID, умерли 34 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T11:15
2022-09-03T11:15
2022-09-03T11:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752441674_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_86ffae9228451ffa083d93715ef76837.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 6634 случая COVID, умерли 34 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 6634, госпитализированы - 294 человека, выздоровели - 6248 человек, 34 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 049 186 случаев коронавируса, выздоровели 2 821 727 человек, умерли 45 249 человек.
https://ria.ru/20220903/covindex-1814188131.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752441674_321:565:2298:2048_1920x0_80_0_0_bc0cbe7a80f6655e945a038d1f2bfcc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
В Москве за сутки госпитализировали 294 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 6634 новых случая заражения коронавирусом