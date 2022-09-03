https://ria.ru/20220903/koronavirus-1814196063.html

В Москве за сутки госпитализировали 294 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 294 человека с COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2022

В Москве за сутки госпитализировали 294 человека с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 6634 случая COVID, умерли 34 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T11:15

2022-09-03T11:15

2022-09-03T11:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 6634 случая COVID, умерли 34 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 6634, госпитализированы - 294 человека, выздоровели - 6248 человек, 34 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 049 186 случаев коронавируса, выздоровели 2 821 727 человек, умерли 45 249 человек.

https://ria.ru/20220903/covindex-1814188131.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва