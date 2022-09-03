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В Москве за сутки госпитализировали 294 человека с COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2022
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220903/koronavirus-1814196063.html
В Москве за сутки госпитализировали 294 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 294 человека с COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2022
В Москве за сутки госпитализировали 294 человека с COVID-19
За сутки в Москве выявлены 6634 случая COVID, умерли 34 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T11:15
2022-09-03T11:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 6634 случая COVID, умерли 34 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 6634, госпитализированы - 294 человека, выздоровели - 6248 человек, 34 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 049 186 случаев коронавируса, выздоровели 2 821 727 человек, умерли 45 249 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Москва
11:15 03.09.2022
 
В Москве за сутки госпитализировали 294 человека с COVID-19

В Москве за сутки выявили 6634 новых случая заражения коронавирусом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 6634 случая COVID, умерли 34 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 6634, госпитализированы - 294 человека, выздоровели - 6248 человек, 34 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 049 186 случаев коронавируса, выздоровели 2 821 727 человек, умерли 45 249 человек.
Антисептик для рук на прилавке продавца на ярмарке - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
10:02Распространение коронавируса
Covindex снизился на 2,6 пункта
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
 
 
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