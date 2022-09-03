https://ria.ru/20220903/koronavirus-1814194037.html

В России за сутки госпитализировали 3849 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 3849 человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2022

В России за сутки госпитализировали 3849 человек с COVID-19

Около четырех тысяч пациентов с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, выздоровели за этот период почти 38,4 тысячи человек, сообщили в оперативном... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T11:03

2022-09-03T11:03

2022-09-03T11:55

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Около четырех тысяч пациентов с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, выздоровели за этот период почти 38,4 тысячи человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."По состоянию на 3 сентября 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 3849 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,3%", — говорится в заявлении оперштаба.Рост числа госпитализаций отмечен в 42 регионах, снижение — в 37, ситуация не изменилась в шести субъектах.Всего выявлено 51 699 новых случаев COVID-19, больше всего заразившихся в Москве — 6634.Умерли 92 человека, выздоровели 38 380, что на 3,7 процента больше, чем за прошлый отчетный период.

https://ria.ru/20220902/covid-19-1814120855.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество