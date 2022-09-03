https://ria.ru/20220903/koronavirus-1814194037.html
В России за сутки госпитализировали 3849 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 3849 человек с COVID-19 - РИА Новости, 03.09.2022
В России за сутки госпитализировали 3849 человек с COVID-19
Около четырех тысяч пациентов с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, выздоровели за этот период почти 38,4 тысячи человек, сообщили в оперативном... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T11:03
2022-09-03T11:03
2022-09-03T11:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Около четырех тысяч пациентов с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, выздоровели за этот период почти 38,4 тысячи человек, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19."По состоянию на 3 сентября 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 3849 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,3%", — говорится в заявлении оперштаба.Рост числа госпитализаций отмечен в 42 регионах, снижение — в 37, ситуация не изменилась в шести субъектах.Всего выявлено 51 699 новых случаев COVID-19, больше всего заразившихся в Москве — 6634.Умерли 92 человека, выздоровели 38 380, что на 3,7 процента больше, чем за прошлый отчетный период.
https://ria.ru/20220902/covid-19-1814120855.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
11:03 03.09.2022 (обновлено: 11:55 03.09.2022)
В России за сутки госпитализировали 3849 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 51 699 новых случаев заражения коронавирусом
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Около четырех тысяч пациентов с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, выздоровели за этот период почти 38,4 тысячи человек, сообщили
в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
"По состоянию на 3 сентября 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 3849 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,3%", — говорится в заявлении оперштаба.
Рост числа госпитализаций отмечен в 42 регионах, снижение — в 37, ситуация не изменилась в шести субъектах.
Всего выявлено 51 699 новых случаев COVID-19, больше всего заразившихся в Москве — 6634.
Умерли 92 человека, выздоровели 38 380, что на 3,7 процента больше, чем за прошлый отчетный период.