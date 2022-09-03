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Британским чиновникам посоветовали запастись копиркой - РИА Новости, 03.09.2022
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Британским чиновникам посоветовали запастись копиркой
Британским чиновникам посоветовали запастись копиркой - РИА Новости, 03.09.2022
Британским чиновникам посоветовали запастись копиркой
Британские госслужащие могут вернуться к использованию копировальной бумаги в делопроизводстве из-за нарастающего энергетического кризиса, пишет газета... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:42
2022-09-03T16:59
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ЛОНДОН, 3 сен — РИА Новости. Британские госслужащие могут вернуться к использованию копировальной бумаги в делопроизводстве из-за нарастающего энергетического кризиса, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.Как отмечает издание, сотрудникам правительственных учреждений "посоветовали держать копировальную бумагу в резерве", так как существует вероятность, что офисы вскоре могут остаться без электричества на несколько дней.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.На минувшей неделе британский энергетический регулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80 процентов с 1 октября. Это означает, что в худшем случае жителям страны придется платить на 1578 фунтов стерлингов больше. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Британии принять в связи с этим новые меры.
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великобритания, в мире, экономика
Великобритания, В мире, Экономика
14:42 03.09.2022 (обновлено: 16:59 03.09.2022)
 
Британским чиновникам посоветовали запастись копиркой

FT: британские чиновники могут вернуться к использованию копирки из-за энергокризиса

CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / WestminsterЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Westminster
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 3 сен — РИА Новости. Британские госслужащие могут вернуться к использованию копировальной бумаги в делопроизводстве из-за нарастающего энергетического кризиса, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, сотрудникам правительственных учреждений "посоветовали держать копировальную бумагу в резерве", так как существует вероятность, что офисы вскоре могут остаться без электричества на несколько дней.

"Идея состоит в том, что люди будут бегать туда-сюда по Уайтхоллу (правительству. — Прим. ред.), раздавая копии документов коллегам из других департаментов или агентств, чтобы оставаться с ними на связи. <...> Все это связано с решением вопроса о том, как поддерживать контакты в правительстве в случае кризиса", — сообщил газете один из источников.

После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
На минувшей неделе британский энергетический регулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80 процентов с 1 октября. Это означает, что в худшем случае жителям страны придется платить на 1578 фунтов стерлингов больше. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Британии принять в связи с этим новые меры.
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