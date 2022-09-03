https://ria.ru/20220903/kopirka-1814224105.html

Британским чиновникам посоветовали запастись копиркой

Британским чиновникам посоветовали запастись копиркой - РИА Новости, 03.09.2022

Британским чиновникам посоветовали запастись копиркой

Британские госслужащие могут вернуться к использованию копировальной бумаги в делопроизводстве из-за нарастающего энергетического кризиса, пишет газета... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T14:42

2022-09-03T14:42

2022-09-03T16:59

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ЛОНДОН, 3 сен — РИА Новости. Британские госслужащие могут вернуться к использованию копировальной бумаги в делопроизводстве из-за нарастающего энергетического кризиса, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.Как отмечает издание, сотрудникам правительственных учреждений "посоветовали держать копировальную бумагу в резерве", так как существует вероятность, что офисы вскоре могут остаться без электричества на несколько дней.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.На минувшей неделе британский энергетический регулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80 процентов с 1 октября. Это означает, что в худшем случае жителям страны придется платить на 1578 фунтов стерлингов больше. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Британии принять в связи с этим новые меры.

https://ria.ru/20220827/elektrichestvo-1812572143.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, в мире, экономика