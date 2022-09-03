https://ria.ru/20220903/konventsiya-1814232414.html

Запад субъективно трактует положения КБТО, заявило Минобороны

Запад субъективно трактует положения КБТО, заявило Минобороны - РИА Новости, 03.09.2022

Запад субъективно трактует положения КБТО, заявило Минобороны

Отсутствие четких проверочных процедур, а также контрольных списков микроорганизмов и токсинов позволяет странам Запада во главе с США субъективно трактовать... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:39

2022-09-03T15:39

2022-09-03T15:39

министерство обороны сша

организация по запрещению химического оружия

сша

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Отсутствие четких проверочных процедур, а также контрольных списков микроорганизмов и токсинов позволяет странам Запада во главе с США субъективно трактовать положения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Особую озабоченность, наряду с кураторством Пентагона над биологическим исследованиями, вызывает тот факт, что с 2001 года Соединенные Штаты блокируют любые международные инициативы по верификации КБТО. Это исключает возможность проверки деятельности лабораторий как на территории США, так и за пределами национальной юрисдикции", - сказал Кириллов на брифинге в субботу.С 2016 года – момента начала реализации украинских проектов UP Соединенные Штаты и Украина сознательно умалчивают о них в ежегодной отчетности по выполнению Конвенции в рамках мер укрепления доверия, несмотря на их явную военно-биологическую направленность, добавил генерал."В документах не отражено финансирование украинских лабораторий американским военным ведомством. Подобная скрытность, а также засекречивание чувствительной информации – еще один повод задуматься об истинных целях Пентагона", - отметил Кириллов.Россия последовательно принимает усилия по созданию юридически обязывающего механизма проверки КБТО, подчеркнул он.Предложенные рядом стран меры по укреплению Конвенции, в частности инициатива Франции о добровольных посещениях биолабораторий, при всей привлекательности, не обеспечивают всеобъемлющий контроль за их деятельностью, добавил Кириллов."Отсутствие четких верификационных процедур, а также контрольных списков микроорганизмов и токсинов, позволяет странам Запада во главе с США субъективно трактовать положения КБТО. Хотел бы напомнить об игнорировании коллективным Западом так называемого "принципа десяти". В соответствии с этим принципом решение должно приниматься с учетом альтернативной точки зрения, даже если она высказывается всего одним государством", - сказал генерал,По словам Кириллова, наглядным примером является площадка Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), "где решение о наделении организации атрибутивными полномочиями было принято с подачи США вопреки мнению большинства стран"."Подобный механизм позволяет "фабриковать" нужные доказательства и назначать виновных по своему усмотрению, что уже было неоднократно реализовано в ходе расследований химинцидентов в Сирии", - подытожил генерал.

https://ria.ru/20220607/biolaboratorii-1793826606.html

https://ria.ru/20220524/biooruzhie-1790345811.html

сша

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны сша, организация по запрещению химического оружия, сша, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)