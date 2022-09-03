https://ria.ru/20220903/konventsiya-1814232414.html
Запад субъективно трактует положения КБТО, заявило Минобороны
Запад субъективно трактует положения КБТО, заявило Минобороны - РИА Новости, 03.09.2022
Запад субъективно трактует положения КБТО, заявило Минобороны
Отсутствие четких проверочных процедур, а также контрольных списков микроорганизмов и токсинов позволяет странам Запада во главе с США субъективно трактовать... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T15:39
2022-09-03T15:39
2022-09-03T15:39
министерство обороны сша
организация по запрещению химического оружия
сша
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Отсутствие четких проверочных процедур, а также контрольных списков микроорганизмов и токсинов позволяет странам Запада во главе с США субъективно трактовать положения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Особую озабоченность, наряду с кураторством Пентагона над биологическим исследованиями, вызывает тот факт, что с 2001 года Соединенные Штаты блокируют любые международные инициативы по верификации КБТО. Это исключает возможность проверки деятельности лабораторий как на территории США, так и за пределами национальной юрисдикции", - сказал Кириллов на брифинге в субботу.С 2016 года – момента начала реализации украинских проектов UP Соединенные Штаты и Украина сознательно умалчивают о них в ежегодной отчетности по выполнению Конвенции в рамках мер укрепления доверия, несмотря на их явную военно-биологическую направленность, добавил генерал."В документах не отражено финансирование украинских лабораторий американским военным ведомством. Подобная скрытность, а также засекречивание чувствительной информации – еще один повод задуматься об истинных целях Пентагона", - отметил Кириллов.Россия последовательно принимает усилия по созданию юридически обязывающего механизма проверки КБТО, подчеркнул он.Предложенные рядом стран меры по укреплению Конвенции, в частности инициатива Франции о добровольных посещениях биолабораторий, при всей привлекательности, не обеспечивают всеобъемлющий контроль за их деятельностью, добавил Кириллов."Отсутствие четких верификационных процедур, а также контрольных списков микроорганизмов и токсинов, позволяет странам Запада во главе с США субъективно трактовать положения КБТО. Хотел бы напомнить об игнорировании коллективным Западом так называемого "принципа десяти". В соответствии с этим принципом решение должно приниматься с учетом альтернативной точки зрения, даже если она высказывается всего одним государством", - сказал генерал,По словам Кириллова, наглядным примером является площадка Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), "где решение о наделении организации атрибутивными полномочиями было принято с подачи США вопреки мнению большинства стран"."Подобный механизм позволяет "фабриковать" нужные доказательства и назначать виновных по своему усмотрению, что уже было неоднократно реализовано в ходе расследований химинцидентов в Сирии", - подытожил генерал.
https://ria.ru/20220607/biolaboratorii-1793826606.html
https://ria.ru/20220524/biooruzhie-1790345811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сша, организация по запрещению химического оружия, сша, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Министерство обороны США, Организация по запрещению химического оружия, США, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Запад субъективно трактует положения КБТО, заявило Минобороны
Минобороны: отсутствие четкой проверки позволяет Западу субъективно трактовать КБТО
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Отсутствие четких проверочных процедур, а также контрольных списков микроорганизмов и токсинов позволяет странам Запада во главе с США субъективно трактовать положения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Особую озабоченность, наряду с кураторством Пентагона
над биологическим исследованиями, вызывает тот факт, что с 2001 года Соединенные Штаты блокируют любые международные инициативы по верификации КБТО. Это исключает возможность проверки деятельности лабораторий как на территории США
, так и за пределами национальной юрисдикции", - сказал Кириллов на брифинге в субботу.
С 2016 года – момента начала реализации украинских проектов UP Соединенные Штаты и Украина
сознательно умалчивают о них в ежегодной отчетности по выполнению Конвенции в рамках мер укрепления доверия, несмотря на их явную военно-биологическую направленность, добавил генерал.
"В документах не отражено финансирование украинских лабораторий американским военным ведомством. Подобная скрытность, а также засекречивание чувствительной информации – еще один повод задуматься об истинных целях Пентагона", - отметил Кириллов.
Россия
последовательно принимает усилия по созданию юридически обязывающего механизма проверки КБТО, подчеркнул он.
Предложенные рядом стран меры по укреплению Конвенции, в частности инициатива Франции
о добровольных посещениях биолабораторий, при всей привлекательности, не обеспечивают всеобъемлющий контроль за их деятельностью, добавил Кириллов.
"Отсутствие четких верификационных процедур, а также контрольных списков микроорганизмов и токсинов, позволяет странам Запада во главе с США субъективно трактовать положения КБТО. Хотел бы напомнить об игнорировании коллективным Западом так называемого "принципа десяти". В соответствии с этим принципом решение должно приниматься с учетом альтернативной точки зрения, даже если она высказывается всего одним государством", - сказал генерал,
По словам Кириллова, наглядным примером является площадка Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО
), "где решение о наделении организации атрибутивными полномочиями было принято с подачи США вопреки мнению большинства стран".
"Подобный механизм позволяет "фабриковать" нужные доказательства и назначать виновных по своему усмотрению, что уже было неоднократно реализовано в ходе расследований химинцидентов в Сирии", - подытожил генерал.