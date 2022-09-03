https://ria.ru/20220903/konventsiya-1814231289.html
Россия представит факты нарушения США и Украиной Конвенции по биооружию
Россия представит факты нарушения США и Украиной Конвенции по биооружию - РИА Новости, 03.09.2022
Россия представит факты нарушения США и Украиной Конвенции по биооружию
Россия на следующей неделе в Женеве представит документальные подтверждения нарушения США и Украиной статей Конвенции о запрете биооружия, заявил начальник... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T15:33
2022-09-03T15:33
2022-09-03T15:33
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
сша
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия на следующей неделе в Женеве представит документальные подтверждения нарушения США и Украиной статей Конвенции о запрете биооружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."По инициативе Российской Федерации на предстоящей неделе состоится совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) по вопросу несоблюдения США и Украиной обязательств по указанному международному договору. В ходе мероприятия будут представлены документальные подтверждения нарушения ими статей I и IV Конвенции", - сказал Кириллов на брифинге в субботу."Мы хотим, чтобы организации, отвечающие за соблюдение Конвенции, и мировое сообщество обратили внимание на ряд угроз биологического характера", - добавил генерал.Во-первых, в настоящее время в непосредственной близости к границам Российской Федерации находятся более 50 модернизированных на средства Пентагона и подконтрольных ему биолабораторий, отметил Кириллов. Всего, по данным МИД Китая, под контролем американского военного ведомства находится 336 биолабораторий в 30 государствах мира, добавил генерал."При этом их деятельность сопровождается ухудшением эпидемической ситуации по особо опасным и экономически значимым инфекциям, а также появлением нетипичных для конкретного региона инфекционных заболеваний", - сказал Кириллов.Так, с 2010 года на приграничных с Украиной территориях Российской Федерацией фиксируется рост заболеваемости бруцеллезом, Конго-крымской лихорадкой, лихорадкой Западного Нила, африканской чумой свиней, а также нехарактерное расширение ареалов переносчиков, отметил генерал.Россия как ответственный участник КБТО в полной мере осознает весь спектр угроз, связанных с возможными последствиями ее нарушения при проведении работ в украинских биолабораториях, добавил Кириллов."Нам стали известны сведения о финансируемых США биологических исследованиях на территории Украины. Приказ министерства здравоохранения Украины от 24 февраля 2022 года об экстренном уничтожении коллекций патогенных микроорганизмов усилил наши опасения о возможном нарушении требований статей I и IV КБТО в ходе проводимых по заказу Пентагона работ. Полученные материалы послужили основанием для проведения Российской Федерацией расследования биологической деятельности США на территории Украины", - сказал генерал.По словам Кириллова, исследования в украинских биолабораториях выполнялись в соответствии с соглашением "О сотрудничестве в области предотвращения распространения патогенов, технологий и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия" от 2005 года между военным ведомством США и минздравом Украины.Общие расходы США на биологические программы на Украине превысили 250 миллионов долларов, а координацию работ осуществляло управление по снижению угрозы минобороны США (DTRA), исследования проводились в условиях секретности с ограничением доступа украинских специалистов к информации и помещениям, отметил генерал.
https://ria.ru/20220626/ssha-1798273883.html
https://ria.ru/20220821/zaporozhe-1811074277.html
https://ria.ru/20220804/biooruzhie-1807258372.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), украина, сша, россия
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, США, Россия
Россия представит факты нарушения США и Украиной Конвенции по биооружию
МО: Россия представит подтверждения нарушения США и Украиной Конвенции по биооружию
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россия на следующей неделе в Женеве представит документальные подтверждения нарушения США и Украиной статей Конвенции о запрете биооружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"По инициативе Российской Федерации на предстоящей неделе состоится совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) по вопросу несоблюдения США
и Украиной
обязательств по указанному международному договору. В ходе мероприятия будут представлены документальные подтверждения нарушения ими статей I и IV Конвенции", - сказал Кириллов на брифинге в субботу.
"Мы хотим, чтобы организации, отвечающие за соблюдение Конвенции, и мировое сообщество обратили внимание на ряд угроз биологического характера", - добавил генерал.
Во-первых, в настоящее время в непосредственной близости к границам Российской Федерации находятся более 50 модернизированных на средства Пентагона
и подконтрольных ему биолабораторий, отметил Кириллов. Всего, по данным МИД Китая
, под контролем американского военного ведомства находится 336 биолабораторий в 30 государствах мира, добавил генерал.
"При этом их деятельность сопровождается ухудшением эпидемической ситуации по особо опасным и экономически значимым инфекциям, а также появлением нетипичных для конкретного региона инфекционных заболеваний", - сказал Кириллов.
Так, с 2010 года на приграничных с Украиной территориях Российской Федерацией фиксируется рост заболеваемости бруцеллезом, Конго-крымской лихорадкой, лихорадкой Западного Нила, африканской чумой свиней, а также нехарактерное расширение ареалов переносчиков, отметил генерал.
Россия
как ответственный участник КБТО в полной мере осознает весь спектр угроз, связанных с возможными последствиями ее нарушения при проведении работ в украинских биолабораториях, добавил Кириллов.
"Нам стали известны сведения о финансируемых США биологических исследованиях на территории Украины. Приказ министерства здравоохранения Украины от 24 февраля 2022 года об экстренном уничтожении коллекций патогенных микроорганизмов усилил наши опасения о возможном нарушении требований статей I и IV КБТО в ходе проводимых по заказу Пентагона работ. Полученные материалы послужили основанием для проведения Российской Федерацией расследования биологической деятельности США на территории Украины", - сказал генерал.
По словам Кириллова, исследования в украинских биолабораториях выполнялись в соответствии с соглашением "О сотрудничестве в области предотвращения распространения патогенов, технологий и знаний, которые могут быть использованы при разработке биологического оружия" от 2005 года между военным ведомством США и минздравом Украины.
Общие расходы США на биологические программы на Украине превысили 250 миллионов долларов, а координацию работ осуществляло управление по снижению угрозы минобороны США (DTRA), исследования проводились в условиях секретности с ограничением доступа украинских специалистов к информации и помещениям, отметил генерал.