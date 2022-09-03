https://ria.ru/20220903/kholera-1814233552.html

США вывезли из Одессы емкости с возбудителями язвы и холеры, заявило МО

США вывезли из Одессы емкости с возбудителями язвы и холеры, заявило МО - РИА Новости, 03.09.2022

США вывезли из Одессы емкости с возбудителями язвы и холеры, заявило МО

Коллекция института в Одессе, вывезенная в феврале 2022 года, насчитывает более 1000 емкостей с возбудителями сибирской язвы и холеры, заявил в субботу... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:49

2022-09-03T15:49

2022-09-03T16:26

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Коллекция института в Одессе, вывезенная в феврале 2022 года, насчитывает более 1000 емкостей с возбудителями сибирской язвы и холеры, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."В соответствии с Актом проверки коллекции штаммов микроорганизмов в Научно-исследовательском противочумном институте им. Мечникова в Одессе хранилось 654 емкости с возбудителем сибирской язвы, 422 емкости с возбудителем холеры", - сказал Кириллов.Он уточнил, что необходимость содержания большого количества пробирок с одинаковыми штаммами отсутствовала. При этом номенклатура и накопленное количество опасных патогенов, по его словам, ставят под сомнение профилактический, защитный или другой мирный характер осуществляемой деятельности.Кириллов рассказал, что сбор и направление в США штаммов возбудителей опасных инфекционных заболеваний – холеры, сибирской язвы, туляремии, являются одной из приоритетных задач украинских лабораторий. При этом перемещение патогенов не контролировалось в рамках ВОЗ, КБТО или других международных институтов."В соответствии со свидетельскими показаниями одного из сотрудников, коллекция одесского института в феврале 2022 года была вывезена в США. С учетом того, что в американской программе принимало участие 46 лабораторий, общее количество вывезенных штаммов может составлять более десяти тысяч", - рассказал начальник войск РХБЗ.Он добавил, что имеющиеся документы подтверждают многочисленные случаи передачи за рубеж из Украины образцов тканей и сыворотки крови человека, а также опасных патогенов и их переносчиков. США и их союзники смогли вывезти за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб. Это, как отметил Кириллов, создает риски передачи за рубеж чувствительной генетической информации, а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для всех тех регионов, куда передавались образцы.

https://ria.ru/20220903/bayraktary-1814232601.html

https://ria.ru/20220903/konventsiya-1814231289.html

сша

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), сша, украина, одесса, воз, войска рхбз