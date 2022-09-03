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США вывезли из Одессы емкости с возбудителями язвы и холеры, заявило МО - РИА Новости, 03.09.2022
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США вывезли из Одессы емкости с возбудителями язвы и холеры, заявило МО
США вывезли из Одессы емкости с возбудителями язвы и холеры, заявило МО - РИА Новости, 03.09.2022
США вывезли из Одессы емкости с возбудителями язвы и холеры, заявило МО
Коллекция института в Одессе, вывезенная в феврале 2022 года, насчитывает более 1000 емкостей с возбудителями сибирской язвы и холеры, заявил в субботу... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T15:49
2022-09-03T16:26
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Коллекция института в Одессе, вывезенная в феврале 2022 года, насчитывает более 1000 емкостей с возбудителями сибирской язвы и холеры, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."В соответствии с Актом проверки коллекции штаммов микроорганизмов в Научно-исследовательском противочумном институте им. Мечникова в Одессе хранилось 654 емкости с возбудителем сибирской язвы, 422 емкости с возбудителем холеры", - сказал Кириллов.Он уточнил, что необходимость содержания большого количества пробирок с одинаковыми штаммами отсутствовала. При этом номенклатура и накопленное количество опасных патогенов, по его словам, ставят под сомнение профилактический, защитный или другой мирный характер осуществляемой деятельности.Кириллов рассказал, что сбор и направление в США штаммов возбудителей опасных инфекционных заболеваний – холеры, сибирской язвы, туляремии, являются одной из приоритетных задач украинских лабораторий. При этом перемещение патогенов не контролировалось в рамках ВОЗ, КБТО или других международных институтов."В соответствии со свидетельскими показаниями одного из сотрудников, коллекция одесского института в феврале 2022 года была вывезена в США. С учетом того, что в американской программе принимало участие 46 лабораторий, общее количество вывезенных штаммов может составлять более десяти тысяч", - рассказал начальник войск РХБЗ.Он добавил, что имеющиеся документы подтверждают многочисленные случаи передачи за рубеж из Украины образцов тканей и сыворотки крови человека, а также опасных патогенов и их переносчиков. США и их союзники смогли вывезти за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб. Это, как отметил Кириллов, создает риски передачи за рубеж чувствительной генетической информации, а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для всех тех регионов, куда передавались образцы.
https://ria.ru/20220903/bayraktary-1814232601.html
https://ria.ru/20220903/konventsiya-1814231289.html
сша
украина
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министерство обороны рф (минобороны рф), сша, украина, одесса, воз, войска рхбз
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Украина, Одесса, ВОЗ, Войска РХБЗ
15:49 03.09.2022 (обновлено: 16:26 03.09.2022)
 
США вывезли из Одессы емкости с возбудителями язвы и холеры, заявило МО

Минобороны: США вывезли из Одессы более тысячи емкостей с возбудителями язвы и холеры

© РИА Новости / Кирилл БрагаЗнак биологической опасности
Знак биологической опасности - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Знак биологической опасности. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Коллекция института в Одессе, вывезенная в феврале 2022 года, насчитывает более 1000 емкостей с возбудителями сибирской язвы и холеры, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"В соответствии с Актом проверки коллекции штаммов микроорганизмов в Научно-исследовательском противочумном институте им. Мечникова в Одессе хранилось 654 емкости с возбудителем сибирской язвы, 422 емкости с возбудителем холеры", - сказал Кириллов.
© Фото : Минобороны РФИллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 1
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 1
1 из 8
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 1
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФИллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 2
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 2
2 из 8
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 2
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФИллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 3
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 3
3 из 8
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 3
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФИллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 4
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 4
4 из 8
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 4
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФИллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 5
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 5
5 из 8
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 5
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФИллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 6
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 6
6 из 8
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 6
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФИллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 7
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 7
7 из 8
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 7
© Фото : Минобороны РФ
© Фото : Минобороны РФИллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 8
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 8
8 из 8
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 8
© Фото : Минобороны РФ
1 из 8
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 1
© Фото : Минобороны РФ
2 из 8
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 2
© Фото : Минобороны РФ
3 из 8
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 3
© Фото : Минобороны РФ
4 из 8
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 4
© Фото : Минобороны РФ
5 из 8
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 5
© Фото : Минобороны РФ
6 из 8
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 6
© Фото : Минобороны РФ
7 из 8
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 7
© Фото : Минобороны РФ
8 из 8
Иллюстрация к брифингу начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова. Слайд 8
© Фото : Минобороны РФ
Он уточнил, что необходимость содержания большого количества пробирок с одинаковыми штаммами отсутствовала. При этом номенклатура и накопленное количество опасных патогенов, по его словам, ставят под сомнение профилактический, защитный или другой мирный характер осуществляемой деятельности.
Кириллов рассказал, что сбор и направление в США штаммов возбудителей опасных инфекционных заболеваний – холеры, сибирской язвы, туляремии, являются одной из приоритетных задач украинских лабораторий. При этом перемещение патогенов не контролировалось в рамках ВОЗ, КБТО или других международных институтов.
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"В соответствии со свидетельскими показаниями одного из сотрудников, коллекция одесского института в феврале 2022 года была вывезена в США. С учетом того, что в американской программе принимало участие 46 лабораторий, общее количество вывезенных штаммов может составлять более десяти тысяч", - рассказал начальник войск РХБЗ.
Он добавил, что имеющиеся документы подтверждают многочисленные случаи передачи за рубеж из Украины образцов тканей и сыворотки крови человека, а также опасных патогенов и их переносчиков. США и их союзники смогли вывезти за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб. Это, как отметил Кириллов, создает риски передачи за рубеж чувствительной генетической информации, а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для всех тех регионов, куда передавались образцы.
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