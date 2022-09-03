https://ria.ru/20220903/investitsii-1814197214.html

США могут ограничить инвестиции в технологические компании Китая, пишут СМИ

США могут ограничить инвестиции в технологические компании Китая, пишут СМИ - РИА Новости, 03.09.2022

США могут ограничить инвестиции в технологические компании Китая, пишут СМИ

США обдумывают варианты ограничения инвестиций в китайские технологические компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T11:31

2022-09-03T11:31

2022-09-03T11:31

в мире

сша

китай

джо байден

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. США обдумывают варианты ограничения инвестиций в китайские технологические компании, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.Как отметил один из собеседников агентства, соответствующий указ президент США Джо Байден может подписать в ближайшие месяцы. По словам источника, существует вероятность введения отдельных мер против приложения TikTok, а министерство торговли страны может ввести дополнительные ограничения на чипы, используемые для систем искусственного интеллекта.Другой источник сообщил, что ограничение инвестиций - часть более масштабной стратегии страны. Он также отметил, что параллельно с этим Белый дом обсуждает с Конгрессом законодательство, обязывающее компании заранее раскрывать информацию о возможных инвестициях в ряд китайских индустрий. По его данным, обсуждается также возможность разработки системы, позволяющей правительству блокировать инвестиции напрямую.Ранее газета New York Times сообщала, что администрация Байдена ввела ограничения на продажу некоторых высокотехнологичных компьютерных чипов в Россию и Китай. Отмечалось, что новые ограничения касаются высококлассных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, которые продаются компаниями из Силиконовой долины Nvidia и Advanced Micro Devices. В правительстве США, как пишет издание, заявили, что такого рода продукты могут быть использованы или перенаправлены для военных целей в Китай или Россию. МИД КНР обвинил США в технологической блокаде из-за ввода ограничений на продажу чипов.

https://ria.ru/20220903/bayden-1814134381.html

сша

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, китай, джо байден