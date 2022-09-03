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Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS под Константиновкой - РИА Новости, 03.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/himars-1814218221.html
Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS под Константиновкой
Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS под Константиновкой - РИА Новости, 03.09.2022
Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS под Константиновкой
Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS на Украине, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:49
2022-09-03T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS на Украине, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.Кроме того, в районе Константиновки в ДНР была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета.
https://radiosputnik.ria.ru/20220902/soyuznik-1814157117.html
украина
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в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:49 03.09.2022 (обновлено: 14:04 03.09.2022)
 
Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS под Константиновкой

Минобороны: российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS под Константиновкой

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS на Украине, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.
Кроме того, в районе Константиновки в ДНР была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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