https://ria.ru/20220903/himars-1814218221.html
Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS под Константиновкой
Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS под Константиновкой - РИА Новости, 03.09.2022
Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS под Константиновкой
Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS на Украине, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:49
2022-09-03T13:49
2022-09-03T14:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804067034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dfdfb37a787ce84460d2b96cd7932545.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS на Украине, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.Кроме того, в районе Константиновки в ДНР была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета.
https://radiosputnik.ria.ru/20220902/soyuznik-1814157117.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804067034_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8533a342c25eb9433178d1a83a2fbcd4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:49 03.09.2022 (обновлено: 14:04 03.09.2022)
Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS под Константиновкой
Минобороны: российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS под Константиновкой