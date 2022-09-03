https://ria.ru/20220903/himars-1814218221.html

Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS под Константиновкой

Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS под Константиновкой - РИА Новости, 03.09.2022

Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS под Константиновкой

Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS на Украине, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T13:49

2022-09-03T13:49

2022-09-03T14:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российские силы уничтожили пусковую установку HIMARS на Украине, следует из сводки Минобороны РФ, распространенной в субботу.Кроме того, в районе Константиновки в ДНР была уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США c машиной подвоза боеприпасов, а также до 30 человек боевого расчета.

https://radiosputnik.ria.ru/20220902/soyuznik-1814157117.html

украина

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)