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Украинские войска за 40 минут обстреляли Горловку четыре раза - РИА Новости, 03.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/gorlovka-1814257087.html
Украинские войска за 40 минут обстреляли Горловку четыре раза
Украинские войска за 40 минут обстреляли Горловку четыре раза - РИА Новости, 03.09.2022
Украинские войска за 40 минут обстреляли Горловку четыре раза
Украинские войска за 40 минут четыре раза открывали огонь по Горловке, выпустив по городу 17 снарядов и мин, заявило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T18:22
2022-09-03T18:23
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут четыре раза открывали огонь по Горловке, выпустив по городу 17 снарядов и мин, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.30 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 16.45 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 16.05 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 16.45 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено три мины калибром 120 миллиметров; 16.55 - н.п. Новгородское - н.п. Новоселовка: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также представительством были зафиксирован обстрел Донецка. В 17.05 по Кировскому району города выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220903/katastrofa-1814176735.html
https://ria.ru/20220903/bayraktary-1814232601.html
горловка
украина
донецкая народная республика
донецк (днр)
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в мире, горловка, украина, донецкая народная республика, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР)
18:22 03.09.2022 (обновлено: 18:23 03.09.2022)
 
Украинские войска за 40 минут обстреляли Горловку четыре раза

В ДНР сообщили, что украинские войска за 40 минут обстреляли Горловку четыре раза

© РИА НовостиПоследствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск
© РИА Новости
Последствия обстрела в Горловке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска за 40 минут четыре раза открывали огонь по Горловке, выпустив по городу 17 снарядов и мин, заявило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.30 - н.п. Дылеевка - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра... 16.45 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 16.05 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 16.45 - н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено три мины калибром 120 миллиметров; 16.55 - н.п. Новгородское - н.п. Новоселовка: выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.
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Также представительством были зафиксирован обстрел Донецка. В 17.05 по Кировскому району города выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)
 
 
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