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Украинские войска при обстреле Горловки повредили здание школы
Украинские войска при обстреле Горловки повредили здание школы - РИА Новости, 03.09.2022
Украинские войска при обстреле Горловки повредили здание школы
Здание школы повреждено в Горловке при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T18:07
2022-09-03T18:07
2022-09-03T18:07
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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иван приходько
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Здание школы повреждено в Горловке при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате прямого попадания украинского снаряда в кровлю повреждена школа № 68 по улице Новаторов, 1 (поселок шахты имени Н. А. Изотова, Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в Telegram-канале.Ранее в субботу штаб обороны ДНР сообщал о повреждении двух школ в Петровском районе Донецка при обстрелах со стороны украинских войск.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Украинские войска при обстреле Горловки повредили здание школы
Мэр Горловки Приходько сообщил, что ВСУ при обстреле города повредили здание школы