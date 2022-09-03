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Украинские войска при обстреле Горловки повредили здание школы - РИА Новости, 03.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/gorlovka-1814255259.html
Украинские войска при обстреле Горловки повредили здание школы
Украинские войска при обстреле Горловки повредили здание школы - РИА Новости, 03.09.2022
Украинские войска при обстреле Горловки повредили здание школы
Здание школы повреждено в Горловке при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T18:07
2022-09-03T18:07
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
в мире
иван приходько
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Здание школы повреждено в Горловке при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате прямого попадания украинского снаряда в кровлю повреждена школа № 68 по улице Новаторов, 1 (поселок шахты имени Н. А. Изотова, Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в Telegram-канале.Ранее в субботу штаб обороны ДНР сообщал о повреждении двух школ в Петровском районе Донецка при обстрелах со стороны украинских войск.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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горловка
донецкая народная республика
донецк (днр)
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горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), в мире, иван приходько, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк (ДНР), В мире, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Украина
18:07 03.09.2022
 
Украинские войска при обстреле Горловки повредили здание школы

Мэр Горловки Приходько сообщил, что ВСУ при обстреле города повредили здание школы

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Здание школы повреждено в Горловке при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате прямого попадания украинского снаряда в кровлю повреждена школа № 68 по улице Новаторов, 1 (поселок шахты имени Н. А. Изотова, Никитовский район Горловки)", - написал Приходько в Telegram-канале.
Ранее в субботу штаб обороны ДНР сообщал о повреждении двух школ в Петровском районе Донецка при обстрелах со стороны украинских войск.
Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецк (ДНР)В миреИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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