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СМИ: в большинстве земель Германии больше нет мест для украинских беженцев - РИА Новости, 03.09.2022
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СМИ: в большинстве земель Германии больше нет мест для украинских беженцев
СМИ: в большинстве земель Германии больше нет мест для украинских беженцев - РИА Новости, 03.09.2022
СМИ: в большинстве земель Германии больше нет мест для украинских беженцев
Двенадцать из шестнадцати федеральных земель Германии заявили, что у них больше нет мест для беженцев с Украины, сообщил новостной портал RND со ссылкой на... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T11:42
2022-09-03T11:42
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БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Двенадцать из шестнадцати федеральных земель Германии заявили, что у них больше нет мест для беженцев с Украины, сообщил новостной портал RND со ссылкой на спикера из министерства внутренних дел ФРГ.По данным представителя МВД, общее число людей, бежавших в Германию с Украины с начала спецоперации РФ, составило более 980 000 человек. При этом в последнее время в день, в среднем, прибывало только 875 человек."Несколько федеральных земель выразили обеспокоенность тем, что скоро достигнут предела своих возможностей - в том числе и потому, что наблюдается рост числа беженцев на балканском маршруте", - отметило издание со ссылкой на спикера МВД.По словам представителя ведомства, "в настоящее время двенадцать федеральных земель из шестнадцати установили блокировку системы первичного распределения" беженцев.При этом, по словам спикера, такие временные блокировки "не являются чем-то необычным", кроме того, крупные федеральные земли Германии все ещё продолжают принимать людей и в настоящее время. Также собеседник издания добавила, что федеральное правительство помогает землям, предоставляя объекты недвижимости для размещения, и в настоящее время рассматривает другие меры поддержки.
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в мире, германия, украина, россия
В мире, Германия, Украина, Россия
11:42 03.09.2022
 
СМИ: в большинстве земель Германии больше нет мест для украинских беженцев

RND: в 12 из 16 федеральных земель Германии больше нет мест для беженцев с Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкЛюди возле пункта временного размещения беженцев
Люди возле пункта временного размещения беженцев - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Люди возле пункта временного размещения беженцев. Архивное фото
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БЕРЛИН, 3 сен - РИА Новости. Двенадцать из шестнадцати федеральных земель Германии заявили, что у них больше нет мест для беженцев с Украины, сообщил новостной портал RND со ссылкой на спикера из министерства внутренних дел ФРГ.
По данным представителя МВД, общее число людей, бежавших в Германию с Украины с начала спецоперации РФ, составило более 980 000 человек. При этом в последнее время в день, в среднем, прибывало только 875 человек.
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"Несколько федеральных земель выразили обеспокоенность тем, что скоро достигнут предела своих возможностей - в том числе и потому, что наблюдается рост числа беженцев на балканском маршруте", - отметило издание со ссылкой на спикера МВД.
По словам представителя ведомства, "в настоящее время двенадцать федеральных земель из шестнадцати установили блокировку системы первичного распределения" беженцев.
При этом, по словам спикера, такие временные блокировки "не являются чем-то необычным", кроме того, крупные федеральные земли Германии все ещё продолжают принимать людей и в настоящее время. Также собеседник издания добавила, что федеральное правительство помогает землям, предоставляя объекты недвижимости для размещения, и в настоящее время рассматривает другие меры поддержки.
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