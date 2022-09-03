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В Венгрии назвали "Турецкий поток" единственным надежным газопроводом - РИА Новости, 03.09.2022
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В Венгрии назвали "Турецкий поток" единственным надежным газопроводом
В Венгрии назвали "Турецкий поток" единственным надежным газопроводом - РИА Новости, 03.09.2022
В Венгрии назвали "Турецкий поток" единственным надежным газопроводом
"Турецкий поток", который поставляет российский газ в Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию, сейчас является единственным надежным источником голубого топлива,... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T16:51
2022-09-03T16:51
экономика
венгрия
сербия
болгария
мид венгрии
газпром
турецкий поток
петер сийярто
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БЕЛГРАД, 3 сен – РИА Новости. "Турецкий поток", который поставляет российский газ в Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию, сейчас является единственным надежным источником голубого топлива, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Сийярто 31 августа сообщил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.Министр иностранных дел Венгрии находится в Белграде с рабочим визитом на саммите трансграничной экономической инициативы Open Balkan."Очень важно иногда говорить о наших результатах, потому что если бы мы – сербы, венгры, болгары и турки не были бы достаточно храбрыми и не выстояли бы под угрозами санкций, которые получали от некоторых наших друзей, и не построили бы "Турецкий поток", сейчас бы у нас были большие проблемы. Потому что сейчас "Турецкий поток", который доставляет газ из России к Болгарии, Сербии и Венгрии – единственный надежный газопровод", - заявил Сийярто сербскому агентству Танюг."В других газопроводах происходят перерывы и снижение объемов поставок, но этот газопровод полностью надежен. Так что считаю, что мы достигли большого успеха, так как были достаточно храбры в своем решении построить этот газопровод", - подчеркнул глава МИД Венгрии.На вопрос журналистов, не боится ли официальный Будапешт последствий из-за того, что не перестает покупать газ у России, венгерский министр ответил "определенные последствия бы были, если бы мы не снабжались газом из России".Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
https://ria.ru/20220903/gaz-1814245642.html
https://ria.ru/20220705/vengriya-1800553717.html
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экономика, венгрия, сербия, болгария, мид венгрии, газпром, турецкий поток, петер сийярто
Экономика, Венгрия, Сербия, Болгария, МИД Венгрии, Газпром, Турецкий поток, Петер Сийярто
16:51 03.09.2022
 
В Венгрии назвали "Турецкий поток" единственным надежным газопроводом

Глава МИД Венгрии Сийярто: "Турецкий поток" сейчас единственный надежный газопровод

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 сен – РИА Новости. "Турецкий поток", который поставляет российский газ в Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию, сейчас является единственным надежным источником голубого топлива, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто 31 августа сообщил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
Министр иностранных дел Венгрии находится в Белграде с рабочим визитом на саммите трансграничной экономической инициативы Open Balkan.
"Очень важно иногда говорить о наших результатах, потому что если бы мы – сербы, венгры, болгары и турки не были бы достаточно храбрыми и не выстояли бы под угрозами санкций, которые получали от некоторых наших друзей, и не построили бы "Турецкий поток", сейчас бы у нас были большие проблемы. Потому что сейчас "Турецкий поток", который доставляет газ из России к Болгарии, Сербии и Венгрии – единственный надежный газопровод", - заявил Сийярто сербскому агентству Танюг.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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В МИД Венгрии заявили о невозможности обеспечить страну газом без России
"В других газопроводах происходят перерывы и снижение объемов поставок, но этот газопровод полностью надежен. Так что считаю, что мы достигли большого успеха, так как были достаточно храбры в своем решении построить этот газопровод", - подчеркнул глава МИД Венгрии.
На вопрос журналистов, не боится ли официальный Будапешт последствий из-за того, что не перестает покупать газ у России, венгерский министр ответил "определенные последствия бы были, если бы мы не снабжались газом из России".
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.
Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
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В МИД Венгрии заявили о незаменимости энергоносителей из России для страны
 
ЭкономикаВенгрияСербияБолгарияМИД ВенгрииГазпромТурецкий потокПетер Сийярто
 
 
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