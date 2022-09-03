В Венгрии назвали "Турецкий поток" единственным надежным газопроводом
Глава МИД Венгрии Сийярто: "Турецкий поток" сейчас единственный надежный газопровод
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока"
Компрессорная станция "Казачья", входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для "Турецкого потока". Архивное фото
БЕЛГРАД, 3 сен – РИА Новости. "Турецкий поток", который поставляет российский газ в Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию, сейчас является единственным надежным источником голубого топлива, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Сийярто 31 августа сообщил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.
"Очень важно иногда говорить о наших результатах, потому что если бы мы – сербы, венгры, болгары и турки не были бы достаточно храбрыми и не выстояли бы под угрозами санкций, которые получали от некоторых наших друзей, и не построили бы "Турецкий поток", сейчас бы у нас были большие проблемы. Потому что сейчас "Турецкий поток", который доставляет газ из России к Болгарии, Сербии и Венгрии – единственный надежный газопровод", - заявил Сийярто сербскому агентству Танюг.
"В других газопроводах происходят перерывы и снижение объемов поставок, но этот газопровод полностью надежен. Так что считаю, что мы достигли большого успеха, так как были достаточно храбры в своем решении построить этот газопровод", - подчеркнул глава МИД Венгрии.
На вопрос журналистов, не боится ли официальный Будапешт последствий из-за того, что не перестает покупать газ у России, венгерский министр ответил "определенные последствия бы были, если бы мы не снабжались газом из России".
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.
Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.