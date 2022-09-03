https://ria.ru/20220903/gazoprovod-1814246134.html

В Венгрии назвали "Турецкий поток" единственным надежным газопроводом

В Венгрии назвали "Турецкий поток" единственным надежным газопроводом - РИА Новости, 03.09.2022

В Венгрии назвали "Турецкий поток" единственным надежным газопроводом

"Турецкий поток", который поставляет российский газ в Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию, сейчас является единственным надежным источником голубого топлива,... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T16:51

2022-09-03T16:51

2022-09-03T16:51

экономика

венгрия

сербия

болгария

мид венгрии

газпром

турецкий поток

петер сийярто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798565528_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d916e5741da784bffd09d0f5acc7e2c6.jpg

БЕЛГРАД, 3 сен – РИА Новости. "Турецкий поток", который поставляет российский газ в Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию, сейчас является единственным надежным источником голубого топлива, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.Сийярто 31 августа сообщил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию.Министр иностранных дел Венгрии находится в Белграде с рабочим визитом на саммите трансграничной экономической инициативы Open Balkan."Очень важно иногда говорить о наших результатах, потому что если бы мы – сербы, венгры, болгары и турки не были бы достаточно храбрыми и не выстояли бы под угрозами санкций, которые получали от некоторых наших друзей, и не построили бы "Турецкий поток", сейчас бы у нас были большие проблемы. Потому что сейчас "Турецкий поток", который доставляет газ из России к Болгарии, Сербии и Венгрии – единственный надежный газопровод", - заявил Сийярто сербскому агентству Танюг."В других газопроводах происходят перерывы и снижение объемов поставок, но этот газопровод полностью надежен. Так что считаю, что мы достигли большого успеха, так как были достаточно храбры в своем решении построить этот газопровод", - подчеркнул глава МИД Венгрии.На вопрос журналистов, не боится ли официальный Будапешт последствий из-за того, что не перестает покупать газ у России, венгерский министр ответил "определенные последствия бы были, если бы мы не снабжались газом из России".Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.

https://ria.ru/20220903/gaz-1814245642.html

https://ria.ru/20220705/vengriya-1800553717.html

венгрия

сербия

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, венгрия, сербия, болгария, мид венгрии, газпром, турецкий поток, петер сийярто