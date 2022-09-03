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Посол Эфиопии раскрыл темы обсуждений на переговорах с Россией в октябре - РИА Новости, 03.09.2022
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Посол Эфиопии раскрыл темы обсуждений на переговорах с Россией в октябре
Посол Эфиопии раскрыл темы обсуждений на переговорах с Россией в октябре - РИА Новости, 03.09.2022
Посол Эфиопии раскрыл темы обсуждений на переговорах с Россией в октябре
Российско-эфиопские проекты в сфере космоса и использования мирной атомной энергии развиваются по плану, на намеченной на октябрь межправкомиссии стороны... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T04:51
2022-09-03T05:20
в мире
эфиопия
россия
роскосмос
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российско-эфиопские проекты в сфере космоса и использования мирной атомной энергии развиваются по плану, на намеченной на октябрь межправкомиссии стороны обсудят их и военно-техническое сотрудничество, заявил РИА Новости посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену.Он также положительно ответил на вопрос о том, будет ли обсуждаться на этом мероприятии военно-техническое сотрудничество двух стран.Ранее посол рассказывал, что Россия и Эфиопия подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере наращивания сотрудничества по мирному атому, который подразумевает подготовку профильных специалистов и строительство АЭС. Кроме того, дипломат упоминал, что Аддис-Абеба готовится подписать меморандум о сотрудничестве с "Роскосмосом". Эфиопия — одна из стран, которую российская корпорация рассматривает в качестве места для создания станции слежения за космическими объектами.
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в мире, эфиопия, россия, роскосмос
В мире, Эфиопия, Россия, Роскосмос
04:51 03.09.2022 (обновлено: 05:20 03.09.2022)
 
Посол Эфиопии раскрыл темы обсуждений на переговорах с Россией в октябре

Россия и Эфиопия намерены обсудить в октябре сферы сотрудничества

© Иллюстрация РИА НовостиФлаг России и Эфиопии
Флаг России и Эфиопии - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© Иллюстрация РИА Новости
Флаг России и Эфиопии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российско-эфиопские проекты в сфере космоса и использования мирной атомной энергии развиваются по плану, на намеченной на октябрь межправкомиссии стороны обсудят их и военно-техническое сотрудничество, заявил РИА Новости посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену.

"Да, все эти проекты (с "Росатомом", "Роскосмосом". — Прим. ред.) развиваются по плану. В октябре состоится межправкомиссия, где мы обсудим все текущие проекты", — заявил посол.

Он также положительно ответил на вопрос о том, будет ли обсуждаться на этом мероприятии военно-техническое сотрудничество двух стран.
Ранее посол рассказывал, что Россия и Эфиопия подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере наращивания сотрудничества по мирному атому, который подразумевает подготовку профильных специалистов и строительство АЭС. Кроме того, дипломат упоминал, что Аддис-Абеба готовится подписать меморандум о сотрудничестве с "Роскосмосом". Эфиопия — одна из стран, которую российская корпорация рассматривает в качестве места для создания станции слежения за космическими объектами.
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