https://ria.ru/20220903/efiopiya-1814173646.html

Посол Эфиопии раскрыл темы обсуждений на переговорах с Россией в октябре

Посол Эфиопии раскрыл темы обсуждений на переговорах с Россией в октябре - РИА Новости, 03.09.2022

Посол Эфиопии раскрыл темы обсуждений на переговорах с Россией в октябре

Российско-эфиопские проекты в сфере космоса и использования мирной атомной энергии развиваются по плану, на намеченной на октябрь межправкомиссии стороны... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T04:51

2022-09-03T04:51

2022-09-03T05:20

в мире

эфиопия

россия

роскосмос

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российско-эфиопские проекты в сфере космоса и использования мирной атомной энергии развиваются по плану, на намеченной на октябрь межправкомиссии стороны обсудят их и военно-техническое сотрудничество, заявил РИА Новости посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену.Он также положительно ответил на вопрос о том, будет ли обсуждаться на этом мероприятии военно-техническое сотрудничество двух стран.Ранее посол рассказывал, что Россия и Эфиопия подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере наращивания сотрудничества по мирному атому, который подразумевает подготовку профильных специалистов и строительство АЭС. Кроме того, дипломат упоминал, что Аддис-Абеба готовится подписать меморандум о сотрудничестве с "Роскосмосом". Эфиопия — одна из стран, которую российская корпорация рассматривает в качестве места для создания станции слежения за космическими объектами.

https://ria.ru/20220817/efiopiya-1810281505.html

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в мире, эфиопия, россия, роскосмос