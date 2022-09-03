https://ria.ru/20220903/donetsk-1814249961.html

Число раненных при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до трех

Число раненных при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до трех - РИА Новости, 03.09.2022

Число раненных при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до трех

Число пострадавших при обстрелах украинскими войсками в субботу мирных жителей Донецка возросло до трех, в Куйбышевском районе города ранен еще один, сообщили в РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T17:21

2022-09-03T17:21

2022-09-03T17:25

специальная военная операция на украине

в мире

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вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах украинскими войсками в субботу мирных жителей Донецка возросло до трех, в Куйбышевском районе города ранен еще один, сообщили в штабе обороны ДНР."В результате обстрелов вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка число раненных возросло до двух человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщал о двух пострадавших: в Петровском и Куйбышевском районах Донецка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220903/katastrofa-1814176735.html

донецк (днр)

украина

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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика