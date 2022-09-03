https://ria.ru/20220903/donetsk-1814249961.html
Число раненных при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до трех
Число раненных при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до трех - РИА Новости, 03.09.2022
Число раненных при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до трех
Число пострадавших при обстрелах украинскими войсками в субботу мирных жителей Донецка возросло до трех, в Куйбышевском районе города ранен еще один, сообщили в РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T17:21
2022-09-03T17:21
2022-09-03T17:25
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Число пострадавших при обстрелах украинскими войсками в субботу мирных жителей Донецка возросло до трех, в Куйбышевском районе города ранен еще один, сообщили в штабе обороны ДНР."В результате обстрелов вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка число раненных возросло до двух человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщал о двух пострадавших: в Петровском и Куйбышевском районах Донецка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220903/katastrofa-1814176735.html
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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
17:21 03.09.2022 (обновлено: 17:25 03.09.2022)
Число раненных при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до трех
Штаб обороны ДНР: число раненных при обстрелах Донецка со стороны ВСУ возросло до трех