https://ria.ru/20220903/donetsk-1814225864.html
В Донецке обстрел повредил еще одну школу
В Донецке обстрел повредил еще одну школу - РИА Новости, 03.09.2022
В Донецке обстрел повредил еще одну школу
Еще одна школа повреждена при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:54
2022-09-03T14:54
2022-09-03T14:54
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донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Еще одна школа повреждена при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Углегорской в Петровском районе Донецка также повреждено здание школы № 110", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщил о повреждении школы № 84 по улице Лохтина в Петровском районе Донецка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220903/obstrel-1814181831.html
донецк (днр)
петровский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
В мире, Донецк (ДНР), Петровский район, Донецкая Народная Республика
В Донецке обстрел повредил еще одну школу
В Петровском районе Донецка обстрел повредил еще одну школу