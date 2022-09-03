https://ria.ru/20220903/donetsk-1814225864.html

В Донецке обстрел повредил еще одну школу

В Донецке обстрел повредил еще одну школу - РИА Новости, 03.09.2022

В Донецке обстрел повредил еще одну школу

Еще одна школа повреждена при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T14:54

2022-09-03T14:54

2022-09-03T14:54

в мире

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Еще одна школа повреждена при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Углегорской в Петровском районе Донецка также повреждено здание школы № 110", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщил о повреждении школы № 84 по улице Лохтина в Петровском районе Донецка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220903/obstrel-1814181831.html

донецк (днр)

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика