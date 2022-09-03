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В Донецке обстрел повредил еще одну школу - РИА Новости, 03.09.2022
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В Донецке обстрел повредил еще одну школу
В Донецке обстрел повредил еще одну школу - РИА Новости, 03.09.2022
В Донецке обстрел повредил еще одну школу
Еще одна школа повреждена при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:54
2022-09-03T14:54
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Еще одна школа повреждена при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР."В результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Углегорской в Петровском районе Донецка также повреждено здание школы № 110", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщил о повреждении школы № 84 по улице Лохтина в Петровском районе Донецка.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://radiosputnik.ria.ru/20220903/obstrel-1814181831.html
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
В мире, Донецк (ДНР), Петровский район, Донецкая Народная Республика
14:54 03.09.2022
 
В Донецке обстрел повредил еще одну школу

В Петровском районе Донецка обстрел повредил еще одну школу

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Еще одна школа повреждена при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР.
"В результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Углегорской в Петровском районе Донецка также повреждено здание школы № 110", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Ранее штаб сообщил о повреждении школы № 84 по улице Лохтина в Петровском районе Донецка.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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В миреДонецк (ДНР)Петровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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