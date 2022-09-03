https://ria.ru/20220903/donetsk-1814223978.html
ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили здание школы
ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили здание школы - РИА Новости, 03.09.2022
ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили здание школы
Здание школы повреждено при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T14:40
2022-09-03T14:40
2022-09-03T14:41
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Здание школы повреждено при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
14:40 03.09.2022 (обновлено: 14:41 03.09.2022)
ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили здание школы
Штаб обороны ДНР: ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили здание школы