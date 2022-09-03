https://ria.ru/20220903/donetsk-1814223978.html

ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили здание школы

ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили здание школы - РИА Новости, 03.09.2022

ВСУ при обстреле Петровского района Донецка повредили здание школы

Здание школы повреждено при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T14:40

2022-09-03T14:40

2022-09-03T14:41

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Здание школы повреждено при обстреле Петровского района Донецка, сообщили в штабе обороны ДНР.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220831/mariupol-1813543886.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины