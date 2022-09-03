https://ria.ru/20220903/donetsk-1814208605.html

В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.09.2022

В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ

Мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T12:49

2022-09-03T12:49

2022-09-03T12:49

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1b/1812476005_0:70:3235:1891_1920x0_80_0_0_918f3e4e741de591bb29e4b5e0d9acd8.jpg

ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате утреннего обстрела Куйбышевского района получил ранение мужчина 1962 года рождения", - говорится в субботу в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.По данным представительства ДНР в СЦКК на 12.00 мск, украинские войска уже четыре раза обстреливали Куйбышевский район Донецка, в том числе с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220903/donetsk-1814195935.html

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато