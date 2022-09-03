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В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220903/donetsk-1814208605.html
В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 03.09.2022
В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ
Мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T12:49
2022-09-03T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."В результате утреннего обстрела Куйбышевского района получил ранение мужчина 1962 года рождения", - говорится в субботу в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.По данным представительства ДНР в СЦКК на 12.00 мск, украинские войска уже четыре раза обстреливали Куйбышевский район Донецка, в том числе с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220903/donetsk-1814195935.html
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
12:49 03.09.2022
 
В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ

В Куйбышевском районе Донецка мужчина пострадал при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС ДНР в Донецке
Сотрудник МЧС ДНР в Донецке - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник МЧС ДНР в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате утреннего обстрела Куйбышевского района получил ранение мужчина 1962 года рождения", - говорится в субботу в сообщении в Telegram-канале Кулемзина.
По данным представительства ДНР в СЦКК на 12.00 мск, украинские войска уже четыре раза обстреливали Куйбышевский район Донецка, в том числе с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Последствия обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
11:14Специальная военная операция на Украине
Украинские войска трижды обстреляли Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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