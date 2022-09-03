https://ria.ru/20220903/donetsk-1814195935.html

Украинские войска трижды обстреляли Донецк

Украинские войска трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.09.2022

Украинские войска трижды обстреляли Донецк

Украинские войска трижды обстреляли Донецк за полтора часа, также открыли огонь по Горловке и поселку Доля, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T11:14

2022-09-03T11:14

2022-09-03T11:14

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814128054_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e40bfe93f4fbbaa8447ee6f7da1eda77.jpg

ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска трижды обстреляли Донецк за полтора часа, также открыли огонь по Горловке и поселку Доля, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.00 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-ны): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 10.10 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 10.30 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-ны): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также были зафиксированы обстрелы Горловки: 12 снарядов калибром 152 миллиметра в 10.20. В 9.15 по поселку Доля в Волновахском районе выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

горловка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), горловка, украина