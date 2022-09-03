https://ria.ru/20220903/donetsk-1814195935.html
Украинские войска трижды обстреляли Донецк
Украинские войска трижды обстреляли Донецк - РИА Новости, 03.09.2022
Украинские войска трижды обстреляли Донецк
Украинские войска трижды обстреляли Донецк за полтора часа, также открыли огонь по Горловке и поселку Доля, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T11:14
2022-09-03T11:14
2022-09-03T11:14
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Украинские войска трижды обстреляли Донецк за полтора часа, также открыли огонь по Горловке и поселку Доля, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 9.00 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-ны): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров... 10.10 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский р-н): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 10.30 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-ны): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также были зафиксированы обстрелы Горловки: 12 снарядов калибром 152 миллиметра в 10.20. В 9.15 по поселку Доля в Волновахском районе выпустили пять снарядов калибром 152 миллиметра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), горловка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Горловка, Украина
Украинские войска трижды обстреляли Донецк
Украинские войска за полтора часа трижды обстреляли Донецк