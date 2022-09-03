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Более 180 домов в Омске подключат к "Безопасному городу" - РИА Новости, 03.09.2022
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Омская область
https://ria.ru/20220903/doma-1814199221.html
Более 180 домов в Омске подключат к "Безопасному городу"
Более 180 домов в Омске подключат к "Безопасному городу" - РИА Новости, 03.09.2022
Более 180 домов в Омске подключат к "Безопасному городу"
Более 180 многоквартирных жилых домов в Омске до конца текущего года подключат к системе "Безопасный город", сообщает в субботу облправительство. РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T11:51
2022-09-03T11:51
омская область
омская область
омск
александр бурков
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ОМСК, 3 сен - РИА Новости. Более 180 многоквартирных жилых домов в Омске до конца текущего года подключат к системе "Безопасный город", сообщает в субботу облправительство.Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест в рамках объезда Советского округа Омска осмотрели, как реализуется проект "Безопасный двор" на примере дома по улице Пригородная. Видеокамеры с панелей "умных" домофонов будут охватывать периметр домов, а видеопотоки поступать в хранилище комплекса "Безопасный город". Проект рассчитан до 2024 года."На примере этого дома мы видим, как выполняется модернизация домофонного оборудования на многоквартирных жилых секторах. В целом по городу 182 дома будут полностью оборудованы и подключены к системе, с обеспечением трансляции в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" уже в этом году. Работы планируется завершить до конца 2022 года. Для жителей оснащение домов будет бесплатным", - рассказал губернатору депутат омского горсовета Алексей Провозин.Он пояснил, что система видеонаблюдения и мониторинга направлена на повышение уровня безопасности горожан. Для этого обычные домофоны меняют на новые."То есть любой житель может подключить эту функцию? Когда ребенок дома, а родители на работе и звонок по домофону, то родители могут включить и увидеть, кто звонит ему в квартиру? Это всё бесплатно входит в комплекс?" - спросил губернатор и получил положительный ответ.
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омская область, омск, александр бурков
Омская область , Омская область, Омск, Александр Бурков
11:51 03.09.2022
 

Более 180 домов в Омске подключат к "Безопасному городу"

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкОмск
Омск - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Омск. Архивное фото
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ОМСК, 3 сен - РИА Новости. Более 180 многоквартирных жилых домов в Омске до конца текущего года подключат к системе "Безопасный город", сообщает в субботу облправительство.
Губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Сергей Шелест в рамках объезда Советского округа Омска осмотрели, как реализуется проект "Безопасный двор" на примере дома по улице Пригородная. Видеокамеры с панелей "умных" домофонов будут охватывать периметр домов, а видеопотоки поступать в хранилище комплекса "Безопасный город". Проект рассчитан до 2024 года.
"На примере этого дома мы видим, как выполняется модернизация домофонного оборудования на многоквартирных жилых секторах. В целом по городу 182 дома будут полностью оборудованы и подключены к системе, с обеспечением трансляции в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город" уже в этом году. Работы планируется завершить до конца 2022 года. Для жителей оснащение домов будет бесплатным", - рассказал губернатору депутат омского горсовета Алексей Провозин.
Он пояснил, что система видеонаблюдения и мониторинга направлена на повышение уровня безопасности горожан. Для этого обычные домофоны меняют на новые.
"То есть любой житель может подключить эту функцию? Когда ребенок дома, а родители на работе и звонок по домофону, то родители могут включить и увидеть, кто звонит ему в квартиру? Это всё бесплатно входит в комплекс?" - спросил губернатор и получил положительный ответ.
Омск - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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Омская областьОмская областьОмскАлександр Бурков
 
 
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