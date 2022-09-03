https://ria.ru/20220903/chinovniki-1814227420.html

Пушилин отреагировал на видео перепалки донецких чиновников с жителями

Пушилин отреагировал на видео перепалки донецких чиновников с жителями - РИА Новости, 03.09.2022

Пушилин отреагировал на видео перепалки донецких чиновников с жителями

Замруководителя Кировского района Донецка Виктор Антоник покинет свой пост, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после того, как в Сети... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T15:04

2022-09-03T15:04

2022-09-03T15:33

в мире

кировский район

донецк (днр)

макеевка

денис пушилин

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Замруководителя Кировского района Донецка Виктор Антоник покинет свой пост, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после того, как в Сети разошлась видеозапись перепалки донецких чиновников с жителями. Так глава республики отреагировал на видеозапись, снятую жителями Кировского района столицы ДНР. На разошедшихся в соцсетях кадрах чиновник отказывается помочь людям с бурением скважины для воды, которую дончане готовы сами оплатить, и угрожает лишить их даже привозной воды, осыпая людей нецензурной бранью.Воду в Донецке, Макеевке, Горловке и других населенных пунктах из-за регулярных обстрелов инфраструктуры со стороны ВСУ и жаркого лета подают только раз в три дня в течение двух часов.

https://ria.ru/20220902/referendum-1813954392.html

кировский район

донецк (днр)

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, кировский район, донецк (днр), макеевка, денис пушилин, донецкая народная республика