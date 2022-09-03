https://ria.ru/20220903/chinovniki-1814227420.html
Пушилин отреагировал на видео перепалки донецких чиновников с жителями
Пушилин отреагировал на видео перепалки донецких чиновников с жителями - РИА Новости, 03.09.2022
Пушилин отреагировал на видео перепалки донецких чиновников с жителями
Замруководителя Кировского района Донецка Виктор Антоник покинет свой пост, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после того, как в Сети... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T15:04
2022-09-03T15:04
2022-09-03T15:33
в мире
кировский район
донецк (днр)
макеевка
денис пушилин
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693586_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f0a02fe58f21b5337736ec2271ac76d7.jpg
ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Замруководителя Кировского района Донецка Виктор Антоник покинет свой пост, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после того, как в Сети разошлась видеозапись перепалки донецких чиновников с жителями. Так глава республики отреагировал на видеозапись, снятую жителями Кировского района столицы ДНР. На разошедшихся в соцсетях кадрах чиновник отказывается помочь людям с бурением скважины для воды, которую дончане готовы сами оплатить, и угрожает лишить их даже привозной воды, осыпая людей нецензурной бранью.Воду в Донецке, Макеевке, Горловке и других населенных пунктах из-за регулярных обстрелов инфраструктуры со стороны ВСУ и жаркого лета подают только раз в три дня в течение двух часов.
https://ria.ru/20220902/referendum-1813954392.html
кировский район
донецк (днр)
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795693586_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_783b7a2d92ab927d8a71b35074dc3536.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировский район, донецк (днр), макеевка, денис пушилин, донецкая народная республика
В мире, Кировский район, Донецк (ДНР), Макеевка, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
15:04 03.09.2022 (обновлено: 15:33 03.09.2022)
Пушилин отреагировал на видео перепалки донецких чиновников с жителями
Пушилин: донецких чиновников уволят после видео с перепалкой с жителями