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Пушилин отреагировал на видео перепалки донецких чиновников с жителями - РИА Новости, 03.09.2022
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Пушилин отреагировал на видео перепалки донецких чиновников с жителями
Пушилин отреагировал на видео перепалки донецких чиновников с жителями - РИА Новости, 03.09.2022
Пушилин отреагировал на видео перепалки донецких чиновников с жителями
Замруководителя Кировского района Донецка Виктор Антоник покинет свой пост, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после того, как в Сети... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T15:04
2022-09-03T15:33
в мире
кировский район
донецк (днр)
макеевка
денис пушилин
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Замруководителя Кировского района Донецка Виктор Антоник покинет свой пост, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после того, как в Сети разошлась видеозапись перепалки донецких чиновников с жителями. Так глава республики отреагировал на видеозапись, снятую жителями Кировского района столицы ДНР. На разошедшихся в соцсетях кадрах чиновник отказывается помочь людям с бурением скважины для воды, которую дончане готовы сами оплатить, и угрожает лишить их даже привозной воды, осыпая людей нецензурной бранью.Воду в Донецке, Макеевке, Горловке и других населенных пунктах из-за регулярных обстрелов инфраструктуры со стороны ВСУ и жаркого лета подают только раз в три дня в течение двух часов.
https://ria.ru/20220902/referendum-1813954392.html
кировский район
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в мире, кировский район, донецк (днр), макеевка, денис пушилин, донецкая народная республика
В мире, Кировский район, Донецк (ДНР), Макеевка, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
15:04 03.09.2022 (обновлено: 15:33 03.09.2022)
 
Пушилин отреагировал на видео перепалки донецких чиновников с жителями

Пушилин: донецких чиновников уволят после видео с перепалкой с жителями

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 сен — РИА Новости. Замруководителя Кировского района Донецка Виктор Антоник покинет свой пост, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после того, как в Сети разошлась видеозапись перепалки донецких чиновников с жителями.
"Увидел общение с людьми замглавы Кировского района города Донецка Виктора Антоника, а также инспектора орготдела администрации Кировского района Сергея Карпичкова. Крайне возмущен такой ситуацией. Такие руководители нам не нужны. Замглавы района, как и инспектор, допустивший такое общение с людьми, будут уволены", — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Так глава республики отреагировал на видеозапись, снятую жителями Кировского района столицы ДНР. На разошедшихся в соцсетях кадрах чиновник отказывается помочь людям с бурением скважины для воды, которую дончане готовы сами оплатить, и угрожает лишить их даже привозной воды, осыпая людей нецензурной бранью.
Воду в Донецке, Макеевке, Горловке и других населенных пунктах из-за регулярных обстрелов инфраструктуры со стороны ВСУ и жаркого лета подают только раз в три дня в течение двух часов.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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В миреКировский районДонецк (ДНР)МакеевкаДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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