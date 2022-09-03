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Украинские войска за сутки выпустили почти 300 боеприпасов по ДНР

Украинские войска за сутки выпустили почти 300 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 03.09.2022

Украинские войска за сутки выпустили почти 300 боеприпасов по ДНР

Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что украинские войска за минувшие сутки выпустили почти 300 боеприпасов по районам восьми населенных... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T10:48

2022-09-03T10:48

2022-09-03T12:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что украинские войска за минувшие сутки выпустили почти 300 боеприпасов по районам восьми населенных пунктов ДНР."За прошедшие сутки, по информации представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 293 единицы боеприпасов из реактивных систем залпового огня "Град", танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых миномётов", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что огонь велся по районам восьми населённых пунктов республики. В результате обстрелов шесть мирных жителей погибли, 17 получили ранения.

донецкая народная республика

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Донецк приводят в порядок после интенсивных обстрелов ВСУ Донецк приводят в порядок после вчерашних украинских обстрелов. 2022-09-03T10:48 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, видео