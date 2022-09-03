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Украинские войска за сутки выпустили почти 300 боеприпасов по ДНР
Украинские войска за сутки выпустили почти 300 боеприпасов по ДНР - РИА Новости, 03.09.2022
Украинские войска за сутки выпустили почти 300 боеприпасов по ДНР
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что украинские войска за минувшие сутки выпустили почти 300 боеприпасов по районам восьми населенных... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T10:48
2022-09-03T10:48
2022-09-03T12:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 3 сен - РИА Новости. Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что украинские войска за минувшие сутки выпустили почти 300 боеприпасов по районам восьми населенных пунктов ДНР."За прошедшие сутки, по информации представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил 293 единицы боеприпасов из реактивных систем залпового огня "Град", танков, ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122 миллиметра, а также 120-миллиметровых миномётов", - говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что огонь велся по районам восьми населённых пунктов республики. В результате обстрелов шесть мирных жителей погибли, 17 получили ранения.
донецкая народная республика
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Донецк приводят в порядок после интенсивных обстрелов ВСУ
Донецк приводят в порядок после вчерашних украинских обстрелов.
2022-09-03T10:48
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PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК
10:48 03.09.2022 (обновлено: 12:59 03.09.2022)
Украинские войска за сутки выпустили почти 300 боеприпасов по ДНР
Народная милиция ДНР: ВСУ выпустили 293 боеприпаса за сутки по территории республики