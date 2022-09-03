https://ria.ru/20220903/bayraktary-1814243948.html

Киев запросил "Байрактары" с устройством для распыления химических веществ

Киев запросил "Байрактары" с устройством для распыления химических веществ - РИА Новости, 03.09.2022

Киев запросил "Байрактары" с устройством для распыления химических веществ

Киев запросил у производителя беспилотников "Байрактар" возможность оснастить дроны устройством для распыления химических веществ, заявил в субботу начальник... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T16:34

2022-09-03T16:34

2022-09-03T16:34

украина

турция

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Киев запросил у производителя беспилотников "Байрактар" возможность оснастить дроны устройством для распыления химических веществ, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" от 15 декабря 2021 года о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров", - заявил Кириллов.По его словам, заинтересованность Украины в поставках беспилотников, оснащенных техническими средствами доставки и применения биологического оружия, вызывает особую обеспокоенность. Он задается вопросом, с какой целью Украина заинтересована в приобретении подобных средств.

https://ria.ru/20220903/pushilin-1814225221.html

украина

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, турция, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире