https://ria.ru/20220903/bayraktary-1814243948.html
Киев запросил "Байрактары" с устройством для распыления химических веществ
Киев запросил "Байрактары" с устройством для распыления химических веществ - РИА Новости, 03.09.2022
Киев запросил "Байрактары" с устройством для распыления химических веществ
Киев запросил у производителя беспилотников "Байрактар" возможность оснастить дроны устройством для распыления химических веществ, заявил в субботу начальник... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T16:34
2022-09-03T16:34
2022-09-03T16:34
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Киев запросил у производителя беспилотников "Байрактар" возможность оснастить дроны устройством для распыления химических веществ, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" от 15 декабря 2021 года о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров", - заявил Кириллов.По его словам, заинтересованность Украины в поставках беспилотников, оснащенных техническими средствами доставки и применения биологического оружия, вызывает особую обеспокоенность. Он задается вопросом, с какой целью Украина заинтересована в приобретении подобных средств.
https://ria.ru/20220903/pushilin-1814225221.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, турция, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Украина, Турция, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Киев запросил "Байрактары" с устройством для распыления химических веществ
Минобороны: Киев запросил "Байрактары" с устройством для распыления химических веществ