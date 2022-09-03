Рейтинг@Mail.ru
Киев запросил "Байрактары" с устройством для распыления химических веществ - РИА Новости, 03.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220903/bayraktary-1814243948.html
Киев запросил "Байрактары" с устройством для распыления химических веществ
Киев запросил "Байрактары" с устройством для распыления химических веществ - РИА Новости, 03.09.2022
Киев запросил "Байрактары" с устройством для распыления химических веществ
Киев запросил у производителя беспилотников "Байрактар" возможность оснастить дроны устройством для распыления химических веществ, заявил в субботу начальник... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T16:34
2022-09-03T16:34
украина
турция
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737751594_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_a736aae89b6c8c9c59970f6cf3132052.jpg
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Киев запросил у производителя беспилотников "Байрактар" возможность оснастить дроны устройством для распыления химических веществ, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" от 15 декабря 2021 года о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров", - заявил Кириллов.По его словам, заинтересованность Украины в поставках беспилотников, оснащенных техническими средствами доставки и применения биологического оружия, вызывает особую обеспокоенность. Он задается вопросом, с какой целью Украина заинтересована в приобретении подобных средств.
https://ria.ru/20220903/pushilin-1814225221.html
украина
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737751594_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_5e7866f3660d477a0cc16cc0b8e2c0dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, турция, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Украина, Турция, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
16:34 03.09.2022
 
Киев запросил "Байрактары" с устройством для распыления химических веществ

Минобороны: Киев запросил "Байрактары" с устройством для распыления химических веществ

© AP Photo / DHA Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / DHA
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Киев запросил у производителя беспилотников "Байрактар" возможность оснастить дроны устройством для распыления химических веществ, заявил в субботу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"В нашем распоряжении имеется подтверждение о запросе Украины в адрес турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" от 15 декабря 2021 года о возможности оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей емкостью свыше 20 литров", - заявил Кириллов.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
14:50Специальная военная операция на Украине
Пушилин назвал Украину государством-террористом
По его словам, заинтересованность Украины в поставках беспилотников, оснащенных техническими средствами доставки и применения биологического оружия, вызывает особую обеспокоенность. Он задается вопросом, с какой целью Украина заинтересована в приобретении подобных средств.
 
УкраинаТурцияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала