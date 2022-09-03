https://ria.ru/20220903/aliev-1814218417.html
Алиев проинформировал Путина о встрече с Пашиняном и Мишелем
Алиев проинформировал Путина о встрече с Пашиняном и Мишелем - РИА Новости, 03.09.2022
Алиев проинформировал Путина о встрече с Пашиняном и Мишелем
Президент Азербайджана Ильхам Алиев информировал президента РФ Владимира Путина по телефону о прошедшей 31 августа в Брюсселе встрече с армянским... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:52
2022-09-03T13:52
2022-09-03T13:52
в мире
ильхам алиев
азербайджан
шарль мишель
никол пашинян
владимир путин
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев информировал президента РФ Владимира Путина по телефону о прошедшей 31 августа в Брюсселе встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщили в пресс-службе Кремля."Ильхам Алиев информировал о прошедшей 31 августа в Брюсселе встрече с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем", - говорится в сообщении.Добавляется, что президенты также рассмотрели некоторые практические вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Условлено о продолжении контактов."В этом контексте подтвержден настрой на последовательную реализацию основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220831/mir-1813558498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ильхам алиев, азербайджан, шарль мишель, никол пашинян, владимир путин
В мире, Ильхам Алиев, Азербайджан, Шарль Мишель, Никол Пашинян, Владимир Путин
Алиев проинформировал Путина о встрече с Пашиняном и Мишелем
Глава Азербайджана Алиев проинформировал Путина о прошедшей встрече с Пашиняном и Мишелем