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Алиев проинформировал Путина о встрече с Пашиняном и Мишелем - РИА Новости, 03.09.2022
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Алиев проинформировал Путина о встрече с Пашиняном и Мишелем
Алиев проинформировал Путина о встрече с Пашиняном и Мишелем - РИА Новости, 03.09.2022
Алиев проинформировал Путина о встрече с Пашиняном и Мишелем
Президент Азербайджана Ильхам Алиев информировал президента РФ Владимира Путина по телефону о прошедшей 31 августа в Брюсселе встрече с армянским... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:52
2022-09-03T13:52
в мире
ильхам алиев
азербайджан
шарль мишель
никол пашинян
владимир путин
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев информировал президента РФ Владимира Путина по телефону о прошедшей 31 августа в Брюсселе встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщили в пресс-службе Кремля."Ильхам Алиев информировал о прошедшей 31 августа в Брюсселе встрече с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем", - говорится в сообщении.Добавляется, что президенты также рассмотрели некоторые практические вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Условлено о продолжении контактов."В этом контексте подтвержден настрой на последовательную реализацию основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - добавляется в сообщении.
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в мире, ильхам алиев, азербайджан, шарль мишель, никол пашинян, владимир путин
В мире, Ильхам Алиев, Азербайджан, Шарль Мишель, Никол Пашинян, Владимир Путин
13:52 03.09.2022
 
Алиев проинформировал Путина о встрече с Пашиняном и Мишелем

Глава Азербайджана Алиев проинформировал Путина о прошедшей встрече с Пашиняном и Мишелем

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев информировал президента РФ Владимира Путина по телефону о прошедшей 31 августа в Брюсселе встрече с армянским премьер-министром Николом Пашиняном и главой Евросовета Шарлем Мишелем, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Ильхам Алиев информировал о прошедшей 31 августа в Брюсселе встрече с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем", - говорится в сообщении.
Добавляется, что президенты также рассмотрели некоторые практические вопросы двусторонней повестки дня, в том числе в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях. Условлено о продолжении контактов.
"В этом контексте подтвержден настрой на последовательную реализацию основополагающих трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - добавляется в сообщении.
Трехсторонняя встреча Никола Пашиняна, Шарля Мишеля и Ильхама Алиева в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 19:43
Армения и Азербайджан возобновят работу по мирному соглашению
 
В миреИльхам АлиевАзербайджанШарль МишельНикол ПашинянВладимир Путин
 
 
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