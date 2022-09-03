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Путин и Эрдоган подтвердили приверженность плану работ по АЭС "Аккую" - РИА Новости, 03.09.2022
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Путин и Эрдоган подтвердили приверженность плану работ по АЭС "Аккую"
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность плану работ по АЭС "Аккую" - РИА Новости, 03.09.2022
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность плану работ по АЭС "Аккую"
Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров подтвердили решимость действовать по плану работ на АЭС "Аккую",... РИА Новости, 03.09.2022
2022-09-03T13:21
2022-09-03T13:34
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
аэс "аккую"
турция
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АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров подтвердили решимость действовать по плану работ на АЭС "Аккую", сообщила канцелярия турецкого лидера.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покроет до 10% потребности Турции в электроэнергии."Президент Эрдоган и президент России Путин подтвердили свое твердую решимость, чтобы строительство атомной электростанции "Аккую" осуществлялось в соответствии с планом", - говорится в сообщении.Уточняется, что в телефонном разговоре с Путиным президент Эрдоган также заявил, что Турция может сыграть роль посредника по урегулированию ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую", турция
Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, АЭС "Аккую", Турция
13:21 03.09.2022 (обновлено: 13:34 03.09.2022)
 
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность плану работ по АЭС "Аккую"

Путин и Эрдоган подтвердили приверженность плану работ по первой АЭС в Турции "Аккую"

© РИА Новости / Елена ПалажченкоУказател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Указател на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© РИА Новости / Елена Палажченко
Указател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров подтвердили решимость действовать по плану работ на АЭС "Аккую", сообщила канцелярия турецкого лидера.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покроет до 10% потребности Турции в электроэнергии.
"Президент Эрдоган и президент России Путин подтвердили свое твердую решимость, чтобы строительство атомной электростанции "Аккую" осуществлялось в соответствии с планом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в телефонном разговоре с Путиным президент Эрдоган также заявил, что Турция может сыграть роль посредника по урегулированию ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 21:18
СМИ: бывший подрядчик АЭС "Аккую" может подать в суд на "Росатом"
 
Владимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганАЭС "Аккую"Турция
 
 
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