13:21 03.09.2022 (обновлено: 13:34 03.09.2022)
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность плану работ по АЭС "Аккую"
Путин и Эрдоган подтвердили приверженность плану работ по первой АЭС в Турции "Аккую"
© РИА Новости / Елена ПалажченкоУказател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции
Указател на место строительства АЭС "Аккую" по российскому проекту на юге Турции. Архивное фото
АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров подтвердили решимость действовать по плану работ на АЭС "Аккую", сообщила канцелярия турецкого лидера.
АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покроет до 10% потребности Турции в электроэнергии.
"Президент Эрдоган и президент России Путин подтвердили свое твердую решимость, чтобы строительство атомной электростанции "Аккую" осуществлялось в соответствии с планом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в телефонном разговоре с Путиным президент Эрдоган также заявил, что Турция может сыграть роль посредника по урегулированию ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.