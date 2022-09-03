https://ria.ru/20220903/akkuyu-1814214081.html

Путин и Эрдоган подтвердили приверженность плану работ по АЭС "Аккую"

Путин и Эрдоган подтвердили приверженность плану работ по АЭС "Аккую" - РИА Новости, 03.09.2022

Путин и Эрдоган подтвердили приверженность плану работ по АЭС "Аккую"

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров подтвердили решимость действовать по плану работ на АЭС "Аккую",... РИА Новости, 03.09.2022

2022-09-03T13:21

2022-09-03T13:21

2022-09-03T13:34

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

аэс "аккую"

турция

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АНКАРА, 3 сен – РИА Новости. Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин в ходе телефонных переговоров подтвердили решимость действовать по плану работ на АЭС "Аккую", сообщила канцелярия турецкого лидера.АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, сооружаемая в Турции. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покроет до 10% потребности Турции в электроэнергии."Президент Эрдоган и президент России Путин подтвердили свое твердую решимость, чтобы строительство атомной электростанции "Аккую" осуществлялось в соответствии с планом", - говорится в сообщении.Уточняется, что в телефонном разговоре с Путиным президент Эрдоган также заявил, что Турция может сыграть роль посредника по урегулированию ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220801/sud-1806536511.html

турция

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую", турция