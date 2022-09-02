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Общество "Знание" запустит онлайн-платформу для обучения - РИА Новости, 02.09.2022
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Общество "Знание" запустит онлайн-платформу для обучения
Общество "Знание" запустит онлайн-платформу для обучения - РИА Новости, 02.09.2022
Общество "Знание" запустит онлайн-платформу для обучения
Общество "Знание" запускает онлайн-платформу, где все желающие могут послушать лекторов и пройти обучение по выбранному направлению, рассказал первый... РИА Новости, 02.09.2022
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общество
пятигорск
общество "знание"
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Общество "Знание" запускает онлайн-платформу, где все желающие могут послушать лекторов и пройти обучение по выбранному направлению, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Общество "Знание" запускает большую онлайн-платформу "Академия знаний", которая дает возможность человеку, не выезжая со своего места жительства, тем не менее подключиться и послушать и интересных лекторов, и пройти программу обучения по интересному выбранному для себя направлению", - рассказал Кириенко журналистам.По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что не все "могут попасть очно" в центр знаний "Машук", который находится в Пятигорске.
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общество, пятигорск, общество "знание"
Общество, Пятигорск, Общество "Знание"
21:01 02.09.2022
 
Общество "Знание" запустит онлайн-платформу для обучения

Кириенко: общество "Знание" запустит онлайн-платформу, где можно пройти обучение

© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyМужчина за компьютером
Мужчина за компьютером - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
Мужчина за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Общество "Знание" запускает онлайн-платформу, где все желающие могут послушать лекторов и пройти обучение по выбранному направлению, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"Общество "Знание" запускает большую онлайн-платформу "Академия знаний", которая дает возможность человеку, не выезжая со своего места жительства, тем не менее подключиться и послушать и интересных лекторов, и пройти программу обучения по интересному выбранному для себя направлению", - рассказал Кириенко журналистам.
По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что не все "могут попасть очно" в центр знаний "Машук", который находится в Пятигорске.
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