https://ria.ru/20220902/znanie-1814145663.html

Общество "Знание" запустит онлайн-платформу для обучения

Общество "Знание" запустит онлайн-платформу для обучения - РИА Новости, 02.09.2022

Общество "Знание" запустит онлайн-платформу для обучения

Общество "Знание" запускает онлайн-платформу, где все желающие могут послушать лекторов и пройти обучение по выбранному направлению, рассказал первый... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T21:01

2022-09-02T21:01

2022-09-02T21:01

общество

пятигорск

общество "знание"

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Общество "Знание" запускает онлайн-платформу, где все желающие могут послушать лекторов и пройти обучение по выбранному направлению, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Общество "Знание" запускает большую онлайн-платформу "Академия знаний", которая дает возможность человеку, не выезжая со своего места жительства, тем не менее подключиться и послушать и интересных лекторов, и пройти программу обучения по интересному выбранному для себя направлению", - рассказал Кириенко журналистам.По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что не все "могут попасть очно" в центр знаний "Машук", который находится в Пятигорске.

https://ria.ru/20220831/lavrov-1813336668.html

пятигорск

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общество, пятигорск, общество "знание"