https://ria.ru/20220902/znanie-1814145663.html
Общество "Знание" запустит онлайн-платформу для обучения
Общество "Знание" запустит онлайн-платформу для обучения - РИА Новости, 02.09.2022
Общество "Знание" запустит онлайн-платформу для обучения
Общество "Знание" запускает онлайн-платформу, где все желающие могут послушать лекторов и пройти обучение по выбранному направлению, рассказал первый... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T21:01
2022-09-02T21:01
2022-09-02T21:01
общество
пятигорск
общество "знание"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155590/75/1555907596_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3cba7140f1cf6acd567a738478457ccb.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Общество "Знание" запускает онлайн-платформу, где все желающие могут послушать лекторов и пройти обучение по выбранному направлению, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Общество "Знание" запускает большую онлайн-платформу "Академия знаний", которая дает возможность человеку, не выезжая со своего места жительства, тем не менее подключиться и послушать и интересных лекторов, и пройти программу обучения по интересному выбранному для себя направлению", - рассказал Кириенко журналистам.По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что не все "могут попасть очно" в центр знаний "Машук", который находится в Пятигорске.
https://ria.ru/20220831/lavrov-1813336668.html
пятигорск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155590/75/1555907596_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_445eb69ada68237c1361f0fad44ea49f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, пятигорск, общество "знание"
Общество, Пятигорск, Общество "Знание"
Общество "Знание" запустит онлайн-платформу для обучения
Кириенко: общество "Знание" запустит онлайн-платформу, где можно пройти обучение