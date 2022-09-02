Британцы массово отказываются от домашних питомцев из-за инфляции

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Из-за роста цен на электроэнергию и продукты питания жители Великобритании не могут себе позволить содержание питомцев и сдают их в приют на передержку или насовсем. Также многие британцы стали обращаться в "продовольственные банки" с просьбой помочь им с кормом для животных.