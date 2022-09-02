Рейтинг@Mail.ru
Британцы массово отказываются от домашних питомцев из-за инфляции - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/zhivotnye-1814001410.html
Британцы массово отказываются от домашних питомцев из-за инфляции
Британцы массово отказываются от домашних питомцев из-за инфляции - РИА Новости, 02.09.2022
Британцы массово отказываются от домашних питомцев из-за инфляции
Из-за роста цен на электроэнергию и продукты питания жители Великобритании не могут себе позволить содержание питомцев и сдают их в приют на передержку или насовсем. Также многие британцы стали обращаться в "продовольственные банки" с просьбой помочь им с кормом для животных.
2022-09-02T13:31
2022-09-02T16:07
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813999937_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c96353b537161824546140d6038fe6c4.jpg
англия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Британцы массово отказываются от домашних питомцев из-за инфляции
Из-за роста цен на электроэнергию и продукты жители Великобритании не могут себе позволить содержание питомцев и сдают их в приют на передержку или насовсем. Также многие британцы стали обращаться в "продовольственные банки" с просьбой помочь им с кормом для животных.
2022-09-02T13:31
true
PT1M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813999937_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_772f600dffedb2f63899c4ffc18e980a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
животные, видео, англия, великобритания, цены, инфляция
Животные, Видео, Англия, Великобритания, Цены, Инфляция
Британцы массово отказываются от домашних питомцев из-за инфляции
Из-за роста цен на электроэнергию и продукты питания жители Великобритании не могут себе позволить содержание питомцев и сдают их в приют на передержку или насовсем. Также многие британцы стали обращаться в "продовольственные банки" с просьбой помочь им с кормом для животных.
2022-09-02T13:31
true
PT1M29S
13:31 02.09.2022 (обновлено: 16:07 02.09.2022)
 

Британцы массово отказываются от домашних питомцев из-за инфляции

Читать ria.ru в
Из-за роста цен на электроэнергию и продукты питания жители Великобритании не могут себе позволить содержание питомцев и сдают их в приют на передержку или насовсем. Также многие британцы стали обращаться в "продовольственные банки" с просьбой помочь им с кормом для животных.
 
АнглияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала