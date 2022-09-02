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Британцы массово отказываются от домашних питомцев из-за инфляции
Британцы массово отказываются от домашних питомцев из-за инфляции - РИА Новости, 02.09.2022
Британцы массово отказываются от домашних питомцев из-за инфляции
Из-за роста цен на электроэнергию и продукты питания жители Великобритании не могут себе позволить содержание питомцев и сдают их в приют на передержку или насовсем. Также многие британцы стали обращаться в "продовольственные банки" с просьбой помочь им с кормом для животных.
2022-09-02T13:31
2022-09-02T13:31
2022-09-02T16:07
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Британцы массово отказываются от домашних питомцев из-за инфляции
Из-за роста цен на электроэнергию и продукты жители Великобритании не могут себе позволить содержание питомцев и сдают их в приют на передержку или насовсем. Также многие британцы стали обращаться в "продовольственные банки" с просьбой помочь им с кормом для животных.
2022-09-02T13:31
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животные, видео, англия, великобритания, цены, инфляция
Животные, Видео, Англия, Великобритания, Цены, Инфляция
Британцы массово отказываются от домашних питомцев из-за инфляции
Из-за роста цен на электроэнергию и продукты питания жители Великобритании не могут себе позволить содержание питомцев и сдают их в приют на передержку или насовсем. Также многие британцы стали обращаться в "продовольственные банки" с просьбой помочь им с кормом для животных.
2022-09-02T13:31
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13:31 02.09.2022 (обновлено: 16:07 02.09.2022)
Британцы массово отказываются от домашних питомцев из-за инфляции
Из-за роста цен на электроэнергию и продукты питания жители Великобритании не могут себе позволить содержание питомцев и сдают их в приют на передержку или насовсем. Также многие британцы стали обращаться в "продовольственные банки" с просьбой помочь им с кормом для животных.